EE.UU.: Solicitudes de visa a China en línea con boicot olímpico

(Bloomberg) -- Estados Unidos señaló que su boicot diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín se mantiene después de que China anunciara que funcionarios del Gobierno estadounidense habían solicitado visas.

Las solicitudes de visa presentadas correspondían a personal consular y de seguridad, dijo el martes un portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., y agregó que es rutinario brindar a deportistas, entrenadores y otras personas acceso a los servicios que disfrutan los estadounidenses en el extranjero.

EE.UU. no cambiará su decisión de abstenerse de enviar representantes diplomáticos u oficiales a los Juegos Olímpicos de febrero, según el comunicado.

El Gobierno de Biden anunció el boicot a principios de este mes, aludiendo a “crímenes de lesa humanidad en Sinkiang y otros abusos contra los derechos humanos”. Australia, Canadá y el Reino Unido siguieron la decisión de Washington, mientras que Japón indicó que no enviará a representantes del Gobierno, aunque evitó las palabras “boicot diplomático”.

Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, dijo el lunes en una rueda de prensa regular que Pekín había recibido solicitudes de visa de funcionarios estadounidenses para los Juegos Olímpicos. Hizo los comentarios después de que le preguntaran sobre información de que Washington enviaría a personas del Departamento de Estado y otros al evento.

En una sesión informativa similar el martes, Zhao dijo que, si bien EE.UU. anunció que no enviaría una delegación oficial, “hay muchas solicitudes de visa de funcionarios del Departamento de Estado y del Pentágono”, lo que realmente genera confusión, sostuvo.

Pekín ha negado enfáticamente y en reiteradas ocasiones que la acusación de genocidio dirigida a su manejo de la región occidental de Sinkiang, que alberga a una gran población musulmana uigur. China insiste en que está brindando capacitación laboral y oportunidades educativas al mismo tiempo que reprime el terrorismo.

