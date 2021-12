EEUU.- El príncipe Andrés impugna su acusación de abuso sexual alegando falta de jurisdicción del tribunal de EEUU

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El príncipe Andrés de Inglaterra ha presentado este martes un recurso para impugnar la acusación de agresión sexual que pesa en su contra, amparándose en que la presunta víctima, Virginia Giuffre, no reside de forma permanente en Estados Unidos y por tanto el tribunal de Nueva York donde reside el caso no tiene jurisdicción.



El recurso, presentado ante un tribunal federal de Manhattan, sostiene que a pesar de que Giuffre alega que reside en el estado de Colorado "en realidad tiene su domicilio en Australia, donde ha vivido los últimos diecinueve años salvo dos", informa la cadena británica Sky.



"Ha pasado menos de dos años viviendo en Estados Unidos desde que se mudó a Australia en 2002" argumenta el texto presentado por la defensa del príncipe Andrés, a quien Giuffre le acusa de haberla forzado sexualmente en varias ocasiones cuando era menor, algunas de ellas en las casa del pedófilo Jeffrey Epstein.



La defensa del príncipe Andrés sostiene que los vínculos de Giufrre con Colorado "son muy escasos", alegando que cuando se reabrió el caso en agosto de 2019 ella "tenía una licencia de conducir australiana" y residía en una casa valorada en poco más de un millón en Perth en el oeste de Australia, junto a su marido e hijos.



En ese sentido, ha destacado que poco antes de presentar la denuncia contra el tercer hijo de la reina Isabel II, Giuffre "se registró para votar en Colorado utilizando la dirección postal de su madre y de su padrastro", por lo que ha pedido Lewis Kaplan que desestime la causa pues las leyes federales no permiten que las dos partes que litigan sean ciudadanos extranjeros.



Giuffre sería una de las numerosas víctimas de una red de explotación de menores dirigida por Epstein, arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000. Este millonario, quien llegó a codearse con personalidades como el príncipe Andrés de Inglaterra, o los expresidentes de Estado Unidos Bill Clinton y Donald Trump, fue descubierto ahorcado en su celda de una prisión de Nueva York un mes después.



Además de la supuesta participación del príncipe Andrés, cuya primera audiencia por este caso está prevista para el 4 de enero de 2020, ya dio inicio el proceso contra quien ha sido señalada como principal colaboradora de Epstein, la celebridad británica Ghislaine Maxwell, quien habría "preparado" para estas agresiones sexuales a decenas de menores, entre ellas la propia Giuffre.