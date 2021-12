Cinco muertos, incluido el sospechoso, en varios tiroteos en Colorado (EE.UU)

Vista de un área acordonada luego de un tiroteo en EE.UU., en una fotografía de archivo. EFE/Ralph Lauer

Washington, 27 dic (EFE).- Cinco personas, incluido el sospechoso, fallecieron este lunes en varios tiroteos seguidos ocurridos en la pasada tarde en la ciudad de Denver y la cercana localidad de Lakewood, ambas en Colorado (EE.UU), informaron medios locales.

El suceso se produjo pasadas las 17.00 hora local (00.00 GMT del martes) cuando se produjo el primer tiroteo en una calle de Denver, según The Denver Post.

En ese incidente el sospechoso disparó a tres personas, dos mujeres murieron y un hombre resultó herido.

Poco después hubo un segundo tiroteo en el que murió otro hombre, y más tarde se produjo un tercer incidente en el que también hubo disparos aunque sin heridos.

La policía localizó el automóvil del sospechoso y se produjo una persecución con intercambio de disparos sin heridos. El sospechoso logró darse a la fuga, aunque de nuevo se vio envuelto en otro suceso, ya en Lakewood.

Cerca de las 18.00 horas se dio a la fuga y no volvió a saberse de él hasta que la policía de Lakewood advirtió de un nuevo incidente en esta localidad.

El sospechoso llegó hasta Lakewood, y cerca de las 6.00 pm se produjo otro tiroteo con otra persona fallecida.

Poco después la policía lo localizó en una zona comercial, allí, el sospechoso disparó al conserje de un hotel y después se enfrentó a un policía al que hirió. Tras un nuevo intercambio de disparos los agentes lo abatieron y murió.

Según The Denver Channel, las autoridades siguen investigando las causas de este incidente sobre el que no han trascendido más detalles.