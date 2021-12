Ciencia.-Las áreas protegidas no bastan para salvar bosques del sudeste asiático

28-12-2021 Tala de árbol POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PXHERE



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La cubierta forestal se está perdiendo en las áreas forestales protegidas del sudeste asiático casi al mismo ritmo que las áreas no protegidas en muchos países en medio de poblaciones en aumento.



Los resultados de un estudio en ocho países publicado en Scientific Reports muestran que las áreas protegidas en Indonesia perdieron solo un cuatro por ciento menos que las regiones desprotegidas.



Eso es significativo porque las tendencias regionales de deforestación en el sudeste asiático están influenciadas en gran medida por Indonesia, donde se encuentran alrededor del 40 por ciento de las áreas protegidas y donde permanecen más de la mitad de los bosques de la región.



Si bien la tasa general de pérdida de bosques en el sudeste asiático fue tres veces menor dentro de las áreas protegidas durante 2000-2018, el período estudiado, que en los paisajes desprotegidos, existen variaciones significativas.



La red de áreas protegidas de Malasia tuvo el mejor desempeño, ahorrando una sexta parte de la cantidad de cubierta forestal que de otro modo se habría perdido, en comparación con las regiones no protegidas. Las áreas protegidas también ayudaron a Camboya, Laos y Vietnam a ahorrar más de una décima parte más de cubierta forestal que las regiones no protegidas.



Sin embargo, en el otro extremo de la escala, las áreas protegidas en Filipinas perdieron más cobertura forestal que en las áreas no protegidas, debido al hecho de que las regiones protegidas experimentan altos niveles de actividad humana, una tendencia particularmente evidente en la isla de Palawan que sufrió más pérdida de bosques de lo esperado, según el estudio.



Victoria Graham, autora del estudio e investigadora del Departamento de Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente de la Universidad Macquarie, dice que a medida que se intensifica la presión humana, las áreas protegidas se vuelven menos efectivas para conservar la biodiversidad, a menos que haya una inversión adecuada.



"Las áreas protegidas en Filipinas tienen niveles más altos de presión humana que otros países. Esto, junto con la disminución de la cubierta forestal en paisajes desprotegidos en todo el país, significa que las áreas protegidas deben resistir la creciente presión de la deforestación debido a la falta de opciones en los recursos forestales disponibles", dijo Graham.



En general, la creciente población humana del sudeste asiático ha contribuido a la pérdida, degradación y fragmentación de sus bosques durante las últimas décadas, según World Population Prospects, 2019, una publicación de la ONU.



Filipinas por sí sola podría perder casi un tercio de millón de hectáreas de bosques para fines de la década a menos que haya un "cambio transformador en el enfoque del país para hacer frente a la deforestación", dice un estudio separado publicado en noviembre en el Journal of Threatened Taxa.



Geetha Gopinath, educadora ambiental y profesora asistente de la Universidad Central de Hyderabad, India, dice que se necesitan niveles más altos de recursos de gestión para lograr mayores reducciones en las emisiones de carbono y la protección de los bosques del sudeste asiático. "La buena gobernanza, el diseño sólido y los planes para una gestión eficaz son criterios notables para evaluar el estándar de resultados de conservación exitosos", dijo.



Graham agregó que se necesitan esfuerzos más fuertes de protección y conservación de los bosques en las áreas protegidas existentes del sudeste asiático para evitar las trayectorias proyectadas de la cubierta forestal y la pérdida de carbono forestal estimada para 2050.



"Es posible lograr objetivos de conservación más generalizados en áreas protegidas en todo el sudeste asiático con una mayor inversión, específicamente en parques con biodiversidad amenazada", dijo.