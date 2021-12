Casado acusa a Sánchez de mantener sus "falsas previsiones para aprobar unos PGE a la carta de sus socios radicales"

16-12-2021 La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra y el presidente del PP, Pablo Casado (c), en una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). Durante el pleno se ha abordado el proyecto de Ley Orgánica de ordenación e integración de la Formación Profesional, y el Real Decreto por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. El Proyecto de Ley por el que se establece el ingreso mínimo vital también ha ocupado espacio en la sesión. POLITICA Alberto Ortega - Europa Press



Gamarra dice que las cuentas públicas solo son "beneficiosas para que Sánchez siga en Moncloa": "Estos no son los PGE que necesita España"



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de mantener sus "falsas previsiones" económicas para "aprobar unos Presupuestos a la carta de sus socios radicales" y que, a su juicio, son "la puntilla para las familias españolas".



Así se ha pronunciado popco antes de que el Pleno del Congreso acoja la última votación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2022 y quede definitivamente aprobado para su entrada en vigor el próximo 1 de enero.



Tras asegurar que esos PGE mantienen sus "falsas previsiones" y son la "puntilla para las familias españolas", Casado se ha hecho eco de la información que publica el semanario 'The Economist' y que sitúa a España como la economía peor gestionada durante la pandemia, comparando la evolución de 23 países.



"También 'The Economist' destapa el fracaso del Gobierno de Sánchez, campeón mundial en malos datos económicos", ha afirmado el jefe de la oposición en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press.



"NO VAMOS A ACABAR BIEN EL AÑO"



En parecidos términos se ha expresado la portavoz de Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, que ha criticado las cuentas públicas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos porque "no son las que necesita España". A su entender, los PGE están "basados en cesiones a Bildu y los independentistas como única garantía para que Pedro Sánchez siga en La Moncloa".



"No vamos a acabar bien el año porque vamos a acabar con unos Presupuestos que solo son beneficiosos para Pedro Sánchez y para que él se mantenga en la Moncloa, pero no para que España salga adelante de una grave crisis económica. Somos el país que está a la cola de la recuperación económica en Europa", ha enfatizado.



Gamarra ha justificado el apoyo del PP la enmienda de lenguas minoritarias de Compromis --según los 'populares' hace referencia a la Carta Europea sobre Lenguas Minoritarias y Regionales que fue respaldada por todos los Gobiernos de España-- que ha provocado que las cuentas públicas tengan que volver al Congreso para su definitiva aprobación.



Según ha dicho, el Grupo Popular ha apoyado las enmiendas que le parecían "correctas" entre aquellas que habían quedado vivas y "coinciden con su proyecto y programa político". Además, ha señalado que hay un Gobierno en minoría y "eso hace que sea posible que salgan con otras mayorías, otras enmiendas", algo que ha enmarcado en la "lógica parlamentaria".



Al ser preguntada por las voces que dicen que el PP quería evitar la pasada semana una fotografía de éxito del Gobierno con los PGE, Gamarra ha explicado que el objetivo de su partido es "el lógico en una democracia" durante la tramitación de un Presupuesto. "Pero parece que con un Gobierno tan autoritario, el que las enmiendas a la Ley de Presupuestos salgan adelante, se convierte en algo extraordinario que no puede ocurrir", ha indicado.



En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Gamarra ha señalado que el hecho de que salga adelante la enmienda de Compromís "se convierte en una anécdota cuando la realidad es que al final estos PGE no van a ser lo que España necesita para la recuperación económica".



LOS PRESUPUESTOS DE ALMEIDA EN MADRID



Ante el hecho de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaya a sacar adelante los presupuestos municipales, Gamarra ha señalado que este hecho "demuestra que Madrid tiene un grandísimo alcalde" y que sus "únicos socios son los madrileños".



Según ha añadido, Almeida ha logrado que salgan adelante con el apoyo de otra fuerza política tras el rechazo de Vox. "Lo que demuestra es la capacidad de un alcalde para conseguir lo mejor para su ciudad y será Vox quien tenga que dar explicaciones de por qué no aprueba unos Presupuestos que son buenos para la ciudad porque signfican inversión, bajadas de impuestos...", ha concluido.