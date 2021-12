Ayudantes de Santa Claus se cortan las barbas tras cumplir su labor

SHOTLIST RÍO DE JANEIRO, BRASIL27 DE DICIEMBRE DE 2021FUENTE: AFPTV 1. Plano medio un Papá Noel se corta la barba, en un gesto simbólico que representa el final de la temporada navideña2. Primer plano un Papá Noel se corta la barba, en un gesto simbólico que representa el final de la temporada navideña3. Plano general Santa Claus posan para una foto 4. SOUNDBITE 1 - Limachem Cherem , director y fundador de la Escuel a de Papá Noel de Brasil (hombre, 65 años, portugués, 21 seg.): "Comenzamos a hacer este curso en mi sótano con dos candidatos, después fueron aumentando, aumentando, aumentando, ahora en 2021 ya tenemos 700 graduados, que distribuyen mensajes de paz en todo Brasil, en todos los estados de Brasil hay graduados de Santa Claus de la escuela de papás Noel" "Começamos a fazer esse curso no meu porão com 2 candidatos, depois foi aumentando, aumentando, aumentando, hoje em 2021 já temos 700 bons velhinhos formados, que distribui mensagens de paz pelo brasil todo, em todos os estados do brasil tem papai noel formados pela escola de papais noel." 5. Plano general el hombre se pone su traje de santa claus6. Plano medio el hombre se pone su traje de santa claus 7. SOUNDBITE 2 - Limachem Cherem , director y fundador de la Escuel a de Papá Noel de Brasil (hombre, 65 años, portugués, 19 seg.): "En la escuela les enseñamos interpretación, improvisación, dicción, música, postura, maquillaje y este año tuve clases para que aprendan bien a servir bien a los niños en el trono y no dejar a los niños sin respuesta" "Na escola nós ensinamos interpretação, improvisação, dicção, musica, postura, maquiagem, e esse ano ainda teve aulas de Libras então eles aprendem bem para atender bem no trono às crianças e não deixar as crianças sem respostas." 8. Plano general Santa Claus escucha un discurso pronunciado por el fundador de la escuela.9. Primer plano Santa Claus escucha el discurso 10. SOUNDBITE 3 - Symon Claus, trabaja de Santa Claus (hombre, 74 años, portugués, 11 seg.): "Papá Noel tiene que ser simpático, alegre, feliz, gustarle los niños, gustarle los adultos, gustarle los jóvenes, gustarle las personas y los animales, o sea, amar a todos los seres vivos" "Papai Noel tem que ser simpático, alegre, feliz, gostar das crianças, gostar dos adultos, gostar de jovens, gostar das pessoas e dos animais, ou seja, amar a todos aqueles que são vivos." 11. Primer plano Premios al mejor Papá Noel 202112. Plano medio Santa Claus posan con sus premios13. Plano general Papá Noel que dice "Feliz Navidad"