AMP2.- Irak.- El Supremo de Irak rechaza las apelaciones y ratifica los resultados de las elecciones de octubre

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Tribunal Supremo de Irak ha rechazado este lunes las apelaciones presentadas por varios partidos integrados en una coalición proiraní del país y ha ratificado los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en octubre, en las que se impuso la formación liderada por el clérigo chií Muqtada al Sadr.



El organismo ha publicado a través de su página web sendos comunicados en los que, en primera instancia, rechaza las apelaciones y posteriormente ratifica los resultados de los comicios, una decisión que es final y que, por tanto, ya no puede ser apelada.



Diversos partidos proiraníes afirmaron tras el anuncio oficial de los resultados que no aceptarían los datos publicados por la comisión electoral y apuntaron a irregularidades, tras lo que se sucedieron numerosas manifestaciones. Estas formaciones sufrieron un duro varapalo en las urnas que redujo su número de escaños de cerca de 50 a alrededor de 15.



Según los resultados, el bloque Sayirún, encabezado por Al Sadr, ha sido el más votado, haciéndose con 73 escaños. Por detrás figura la Alianza para el Progreso, encabezada por el presidente del Parlamento, Muhamad al Halbusi, con 41 representantes.



Al Halbusi ha felicitado a los ganadores de las elecciones tras la decisión del Supremo, al tiempo que ha destacado en un comunicado "la unanimidad para acatar las decisiones" del tribunal y "respetar los contextos legales y constitucionales en cuanto a la aprobación de los resultados electorales".



A su juicio, es "un paso" para "lograr el camino democrático alejado del (...) caos y el desorden" y "preserva el prestigio y la soberanía del Estado y protege sus logros", ha informado la agencia de noticias iraquí Nina.



Asimismo, la Coalición Estado de Derecho, encabezada por el ex primer ministro Nuri al Maliki, ha obtenido 37 escaños, mientras que el Partido Democrático del Kurdistán (PDK), liderado por Masud Barzani, ha logrado hacerse con 32 representantes.



El PDK ha dado la bienvenida a la decisión del Supremo y ha declarado que "representa un paso constitucional para formar el próximo gobierno federal".



Asimismo, el partido ha pedido el "seguimiento" de sus apelaciones con respecto a los dos escaños que fueron "ocupados injusta e ilegalmente" después de los recuentos en las provincias de Kirkuk y Nínive, según recoge la cadena Kurdistan24.



Las parlamentarias, de carácter anticipado, fueron convocadas tras la grave crisis política en la que se vio sumido el país tras las masivas movilizaciones registradas en 2019, que forzaron la dimisión del Gobierno y la aprobación de una nueva legislación electoral.



En el marco de las tensiones se produjo un ataque con drones contra la vivienda del primer ministro, Mostafá al Kazemi, sin que haya habido reclamación de la autoría. El primer ministro dijo que las autoridades "conocen bien" a los responsables del ataque.



El suceso tuvo lugar horas después de una nueva manifestación protagonizada por seguidores de varios partidos y milicias proiraníes en rechazo a los resultados de las parlamentarias, si bien estas milicias rechazaron cualquier tipo de implicación en el ataque.



Las protestas, que estallaron en octubre de 2019 y se saldaron con más de 550 muertos --según el balance oficial facilitado en julio de 2020--, supusieron una nueva muestra del desencanto de la población con la clase política ante los numerosos casos de corrupción, el mal estado de los servicios públicos y la crisis económica imperante en Irak.