113-114: Los Grizzlies y Morant arrancan una trabajada victoria a los Suns

Ja Morant (c) de Grizzlies, durante un partido. EFE/Karen Pulfer Focht

Redacción deportes, 27 dic (EFE).- Los Grizzlies, dirigidos por un decisivo Ja Morant, resistieron la presión de los Suns en el último cuarto del partido y arrancaron una victoria en Phoenix por 113-114 que les afianza en la cuarta posición de la Conferencia Oeste y avisa de su potencial.

La derrota en el Footprint Center de Phoenix, la segunda consecutiva, estanca a los Suns de Chris Paul y Devin Booker en el segundo lugar del Oeste y los aleja de los líderes de la conferencia, los Golden State Warriors.

El máximo anotador del partido fue el base de los Grizzlies, Morant, que hizo 33 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias y 2 robos de balón. Morant fue el autor de la canasta decisiva, rodeado de cuatro defensores de los Suns, a un mano y en plena caída cuando quedaba medio segundo en el reloj.

El escolta de los Grizzlies, Desmond Bane, terminó la noche con su récord personal de puntos y tiros triples al suma 32 puntos, de los que 18 fueron fruto de triples, 6 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 1 tapón.

Además, el pívot de Memphis Steven Adams hizo un doble doble de 13 puntos, 16 rebotes, 7 asistencias y 1 tapón.

En los Suns, Devin Booker hizo 30 puntos mientras que el base Chris Paul sumó un nuevo doble doble con 13 puntos y 13 asistencias además de 3 robos de balón.

Los Suns sufrieron una dolorosa derrota, la segunda consecutiva, tras recuperar una desventaja que llegó a los 18 puntos en el tercer cuarto pero que los de Phoenix fueron capaces de anular en los últimos segundos del partido.

PRESIÓN DE LOS GRIZZLIES

Los Grizzlies, uno de los equipos revelación de la temporada, salieron a por todo desde un primer momento, poniendo presión en defensa a los Suns y con Morant dirigiendo con acierto el ataque.

La presión inicial hizo que los Suns fallasen más tiros de lo que es habitual en ellos. Además, JaVale McGee, el hombre alto de los locales no estaba acertado. Sólo Booker y Smith, éste tras salir desde el banquillo, aportaban mordiente a los de Phoenix.

En los visitantes, Bane ya apuntaba que sería su noche, tras convertir 2 de los 3 triples que intentó mientras que Adams controlaba los tableros.

Cuando terminaron los primeros 12 minutos, el marcador señalaba un ajustado 24-25 para los Grizzlies gracias a la reacción en los últimos momentos de Smith y Booker mientras que en los Grizzlies se sostenían gracias a los 12 puntos de Bane y los 6 rebotes de Adams.

El segundo cuarto continuó con la misma tónica de presión de los visitantes y fallos en ataque de los locales. Los Suns, que empezaron el cuarto con un equipo bajo para acelerar el movimiento del balón, no conseguían encontrar posiciones cómodas para sus triples.

La buena defensa de los Grizzlies empezó a hacer mella de nuevo en el marcador y cuando llegó el descanso, los de Memphis habían aumentado su ventaja a 12 puntos, 48-60.

REACCIÓN DE LOS SUNS

Bane se fue a los vestuarios en el descanso con 19 puntos, tras 3 triples de 4 intentos, mientras que Booker era el mejor de los Suns, con 12 puntos. Los de Phoenix sólo tenían un 21,4 % de acierto en triples y 16 rebotes, 12 menos que los Grizzlies.

A la vuelta del descanso, ni los Grizzlies ni Morant aflojaron. El base anotó los 3 triples que intentó en el tercer cuarto. Los puntos de Morant permitieron que los Grizzlies se fuesen en el marcador de 18 puntos, 71-89, a falta de 1.44 para el final del cuarto.

Los Suns no estaban acertados, con sólo un 25 % de acierto de triples en el tercer cuarto, pero los 11 puntos que Booker hizo en el periodo, impidieron que los de Phoenix se hundiesen en el marcador.

Los últimos 12 minutos empezaron con un 75-89 en las pantallas. Los Grizzlies parecían en control del partido. Pero los Suns aumentarón la presión. Los de Memphis empezaron a fallar tiros y Cameron Johnson y Cameron Payne empezaron a anotar triples para los locales.

En 3 minutos, el marcador pasó de 80-94 a 91-94, tras un parcial de 11-0 para los Suns. Johnson, Booker y Paul mantuvieron el ritmo y a falta de 5 segundos, un triple del escolta de los Suns colocó a los de Phoenix por delante, 113-112.

Con 5 segundos en el reloj, Morant se hizo con el balón, se dirigió a la canasta de los Suns y entre cuatro defensores, a una mano y en plena caída anotó la canasta que dejó el marcador final en 113-114.