Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 0,16 %

Nueva York, 27 dic (EFE).- Wall Street abrió al alza este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, sumaba un 0,16 %, en sintonía con el buen ritmo de la semana pasada, en la que se despejaron muchos de los temores sobre la variante ómicron de la covid-19

Diez minutos después del inicio de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subía 56,22 puntos, hasta los 36.006,78; mientras que el selectivo S&P 500 ganaba un 0,50 % o 23,44 unidades, hasta 4.749,23.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las tecnológicas de mayor valoración, escalaba un 0,65 % o 101,93 enteros, hasta 15.755,30.

El parqué neoyorquino amanecía hoy en verde después de que la semana pasada el S&P 500 cerrara marcando un nuevo récord. En el acumulado semanal, el Dow Jones subió la semana pasada un 1,65 %, el S&P 500 ascendió un 2,27 % y el Nasdaq escaló un 3,18 %.

"El optimismo sobre ómicron continúa ayudando a impulsar los activos de riesgo al alza a medida que los mercados siguen con la idea de que aunque los casos de covid-19 se disparan, las hospitalizaciones seguirán siendo bajas y, como tal, no habrá bloqueos importantes", aseguró el presidente de la firma Seven Reports, Tom Essaye, en una nota.

Además se conoció un buen dato sobre el consumo en el país: Que los estadounidenses gastaron un 8,5 % más en compras minoristas en la temporada navideña de este año (entre el 1 de noviembre y el 24 de diciembre) que en las del año anterior, según la empresa Mastercard.

De acuerdo con los datos de la empresa, comparado con la temporada navideña anterior a la pandemia (2019), las compras de los consumidores crecieron esta temporada un 10,7 %.

Las compañías aéreas, sin embargo, se han visto castigadas tras un fin de semana con miles de cancelaciones de vuelos en Estados Unidos y en todo el mundo.

United Airlines cedía hoy a la apertura un 1,89 %, American Airlines un 2,25 % y Delta un 1,83 %

La mayoría de los sectores comenzaban la jornada en positivo con el tecnológico (0,92 %) a la cabeza, seguido del de bienes no esenciales (0,73 %), el de comunicaciones (0,55 %) y el de materias primas (0,45 %); mientras amanecían en rojo dos: El energético (-0,22 %) y el de servicios públicos (-0,15 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaba esta mañana el avance de Apple (1,13 %), CIsco (1,04 %), Microsoft (0,93 %) y Dow (0,87 %), mientras que entre las más perjudicadas estaban Boeing (-1,61 %), Walt Disney (-0,96 %), American Express (-0,69 %) y Visa (-0,67 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba a 73,65 dólares el barril, el oro bajaba a 1.808,80 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro descendía al 1,484 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,1328.