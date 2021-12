VALENTINA LIZCANO arrasa en Instagram con sus últimas 5 fotos

VALENTINA LIZCANO (@valelizcano) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su cuenta de Instagramque ponen de manifiesto su popularidad en Internet. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 47.779 de interacciones entre sus aficionados.

Y pasa el tiempo a toda y crece mi amor por estos seres llenitos de luz, felices 3 meses mi Isla Preciosa, que esos ojotes sigan mostrándonos el camino 💙, felices 3 meses de una maternidad consciente, libre y plenamente amorosa mi @nataliareyesg eres la madre más fantástica, más de lo que pude llegar a imaginar, única y conectada te admiro mi cielo las amo, los amo @juanpssv tu un guardián, un padre maravillosos, los celebro desde la montaña 🏔 🙏🏻♥️ #felices3mesesIsla





Jejejje Feliz Navidad con toda la seriedad les deseamos 🎄🥰❤️🙏🏻 #almaiannelli #navidad #bebeseria #casadolcecasa #6meses #primeranavidad #firstchistmas





Lo que más amo de ser mamá es que ellos me devuelven a mi niña interior y me muestran el mundo sin miedo y con tanto amor ❤️ te amo @salvadorleyvalizcano





Mi felicidad, mi fuente de inspiración, lo que le da luz a mi vida son ustedes, pero tú Amore mío eres mi mejor regalo hoy y siempre tú le das forma a todo, tu nos unes nos nutres y nos llenas de amor del bonito tú mi mejor navidad SIEMPRE y donde tú estés está nuestro hogar @giulioiannelli 🎄♥️🙏🏻 te amo, te amamos, nos amo #casadolcecasa #amoremio #amordemisamores #familia Foto: @oliverolivellam #noeditnofilter





Me preguntaron mucho por este outfit de hoy, a mi también me gusto me sentí cómoda y apenas para el frío de río negro 🥴🥶🤣 Busito: @avrilfh__ Lycra: @divacolombia Botas 😍 @c2boutiquevirtual

Madeline Johana Lizcano Angulo, actriz, nació en Cali, Colombia, el 27 de abril de 1984. Vivió en el Municipio de Málaga (Santander) hasta que decide trasladarse a Bogotá para empezar afianzar su carrera actoral.

En 2004 participó en el reality show Protagonistas de novela del Canal RCN. Además, fue presentadora del programa de televisión infantil Bichos bichez. Inició su carrera actoral con el personaje de Luz Amparo en la serie Aquí no hay quien viva.

En 2012 fue nominada en la 28ª versión de los Premios India Catalina de la televisión colombiana por su papel de reparto en la telenovela El secretario del Canal Caracol.

Actualmente es locutora de la emisora 40 Principales, en el programa El Levante de LOS40.