Sara Carbonero, de compras por Madrid

27-12-2021 SARA CARBONERO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 26 (CHANCE)



Convertida en una de las mujeres más seguidas del panorama nacional, Sara Carbonero está viviendo un momento muy dulce en su vida al lado de Kiki Morente con el que prefiere no mostrarse en público manteniendo así su historia de amor en la más estricta intimidad. En esta ocasión Sara aprovechó la jornada para realizar las últimas compras antes de los Reyes Magos.



Esta vez en solitario, Sara paseó por la milla de oro madrileña entrando en varias tiendas de las que salió cargada con varias bolsas. A las puertas de las Navidades, Sara se ha acordado de sus familiares y amigos más cercanos con los que seguramente tendrá un detalle y es que, a juzgar por la cantidad de bolsas que llevaba, habrá regalos para todos.



A lo largo de la jornada Sara también sacó tiempo para ella ya que pasó varias horas en uno de los salones de belleza más exclusivos de la ciudad donde se hizo un retoque en las pestañas poniéndolas a punto para las Navidades. Siempre muy pendiente de las tendencias de moda, Sara eligió para la ocasión un look de lo más apropiado para la ocasión con pantalón vaquero de campana, maxi abrigo en negro y complementos en beige.



Aunque Kiki Morente nos confesara este domingo que la periodista no ha cenado con él en Navidad, seguramente se reunirá con él a lo largo de estos días y con el padre de sus hijos, Iker Casillas, con el que sigue manteniendo una relación maravillosa por el bien de los dos hijos que tienen en común, cenaría el pasado 2.