Sánchez promete a los palmeros que la reconstrucción de la Isla dejará de lado cualquier discrepancia política

27-12-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en una rueda de prensa durante su visita al Puesto de Mando Avanzado, a 27 de diciembre de 2021, en El Paso, La Palma, Canarias (España). Sánchez realiza esta visita tras la declaración del 25 de diciembre donde dieron por finalizada la erupción del volcán tras 85 días de actividad. Según el último cálculo de Copernicus, han sido 1.241,1 las hectáreas arrasadas por la lava y 2.988 edificaciones de todo tipo, de las cuales 1.345 eran viviendas. Ahora comienza la reconstrucción de las zonas afectadas por esta erupción, considerada como la más larga desde que hay registros. SOCIEDAD Europa Press.POOL - Europa Press



Anuncia una conferencia de presidentes a principios de febrero en Canarias que reforzará el sistema de protección civil



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido a los palmeros que una vez terminada la erupción del volcán de Cumbre Vieja la reconstrucción y el relanzamiento de La Palma va a comenzar e impulsar. "Todos estamos trabajando codo con codo, anteponiendo el interés general de los palmeros", ha garantizado el presidente en su octava visita a la isla.



Así, Sánchez ha garantizado que la reconstrucción se hará de acuerdo a lo que le han pedido directamente en conversaciones mantenidas con los palmeros, que los políticos y las administraciones dejaran a un lado cualquier discrepancia partidista.



"Empieza la reconstrucción y el relanzamiento de la Isla de La Palma", ha dicho Sánchez en nombre del Gobierno y de "todas" las instituciones tras el "despliegue formidable" hasta ahora de medidas y recursos económicos que, aunque ha admitido que ha sido "probablemente insuficiente" dado el desafío, ha garantizado que se va a dar "respuesta cumplida a todas las demandas, inquietudes" de los isleños.



Sánchez ha reiterado a los isleños que el Gobierno "no va a olvidar a los palmeros" ante el fin de la erupción que no significa el final de la emergencia.



El presidente se ha desecho en elogios a la sociedad palmera de la que ha destacado su "comportamiento ejemplar", su entereza, solidaridad y enorme comprensión ante esta emergencia a lo largo de estas semanas. No obstante, les ha pedido "paciencia", "máxima comprensión y colaboración" como han hecho hasta ahora porque, aunque el Cumbre Vieja ha dejado de escupir lava, la emergencia no ha terminado y sigue la emisión de gases.



Por ello, ha reiterado que es "fundamental" que los ciudadanos estén "muy informados y pendientes" de lo que dicen la ciencia y los servicios de Protección Civil puesto que a pesar del "cansancio" es preciso preservar la vida.



A modo de balance, ha enumerado todas las medidas puestas en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia, así como las lecciones extraídas del proceso eruptivo.



En ese sentido, ha elogiado la "ciencia pública, canaria y española", gracias a la cual se pudo dar una respuesta "pronta y urgente" para evitar pérdidas humanas en los momentos iniciales del proceso eruptivo.



De ahí, ha extraído la "importancia" de tener un estado social y democrático "fuerte" y, en particular, un sistema nacional de protección civil "engrasado" que ha ayudado a los palmeros a sobrellevar la emergencia. A ese respecto, ha dado las gracias a las fuerzas armadas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local, los cuerpos de emergencia desplazados, voluntarios de protección civil, entre otros.



CONFERENCIA DE PRESIDENTES EN FEBRERO



Por ello, ha anunciado que en la próxima reunión de presidentes que espera poder celebrar "a principios de febrero" en Canarias, analizará como reforzar el sistema de protección civil para que pueda proteger y dar respuesta a "cualquier eventualidad o emergencia por grave que sea".



Entre las ayudas ya dispuestas, ha recordado que se han entregado ya 138 millones que serán más de 400 millones cuando todas se ejecuten y ha recordado el trabajo realizado tanto por la Comisión Interministerial, en la que han participado más de diez Ministerios, y la Comisión Mixta, de la que forman parte el Gobierno, el Gobierno de Canarias, el Cabildo insular y los municipios.



En ese punto, ha anunciado una nueva cita de la Comisión Mixta este 30 de diciembre para "seguir dando respuesta a las demandas de los palmeros", porque "detrás de las cifras hay vidas, esperanzas e inseguridades".



Sánchez, ha recordado que el Gobierno ya ha transferido 10,5 millones para viviendas y enseres con los que Canarias ya ha adquirido 63 viviendas y la próxima semana se ultimará la adquisición de otras 34, y también se han comprado otras 40 casas prefabricadas. Hasta la fecha, ha precisado que el Consorcio de Compensación de Seguros ya ha abonado 73,77 millones en indemnizaciones a viviendas, comercios; y el Ministerio del Interior destinará otros 36 millones de euros para viviendas.



Igualmente se ha referido a los dos recientes acuerdos por el que se duplicará las cuantías de las ayudas previstas y por anticipos del 50 por ciento que ya se están tramitando en la delegación del Gobierno, así como las ayudas especialmente dedicadas al sector del plátano, a la agricultura o el plan de empleo extraordinario que permitirá crear más de 1.600 puestos de trabajo, entre otras.



"Hemos hecho un esfuerzo sin precedentes a la altura del desafío que representa el volcán para la Isla de la Palma", ha defendido.



Por último, ha expuesto que a nivel personal se lleva "el haber conocido lo que significa la identidad palmera": que representa un "espíritu de solidaridad encomiable", de superación y de resistencia después de estas semanas largas.



"Es una isla que merece ser conocida por todos los españoles; una isla que he aprendido a querer y admirar. No les vamos a olvidar y la tarea de reconstrucción ahora va a adquirir más ritmo", ha concluido.



Finalmente, ha agradecido la labor a los medios de comunicación por "todo" el trabajo a lo largo de estos días para cubrir e informar sobre la catástrofe vinculada a la erupción.