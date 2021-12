Sánchez: No vamos a olvidar a La Palma y trabajaremos en su reconstrucción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo. EFE/ Andreu Dalmau

El Paso (La Palma, España ), 27 dic (EFE).- El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que, una vez finalizada la erupción volcánica en la isla canaria de La Palma, el Gobierno no se olvidará de la población palmera y se va a trabajar en la reconstrucción y relanzamiento de la isla.

Sánchez, que hoy viajó a la isla, señaló que en las ocho visitas que ha realizado a La Palma desde que comenzó la erupción volcánica el 19 de septiembre, conoce el significado del término "identidad palmera", que representa, afirmó, el sentido de la solidaridad, de superación y de resistencia de la sociedad palmera.

Recordó que ya se ha dispuesto de 138 millones de euros de ayudas de los casi 400 millones que hay asignados para la reconstrucción de la isla y precisó que uno de los mensajes que le dieron los palmeros es que no se olviden de ellos "cuando el volcán ya no suelte lava y los medios de comunicación se vayan de la isla".

Sánchez insistió en su compromiso para proseguir en la reconstrucción y relanzamiento de La Palma, isla, que, dijo, merece ser visitada.