Rusia/EEUU.- Rusia alerta de que existe una amenaza real de una nueva crisis de los misiles

Moscú pide que "se tomen muy en serio" las garantías de seguridad reclamadas a EEUU y la OTAN



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Rusia ha alertado este lunes de que existe una amenaza real de una nueva crisis de los misiles y ha pedido que se tengan en cuenta las propuestas de Moscú sobre unas garantías de seguridad, ante el aumento de las tensiones con Estados Unidos y la OTAN.



El viceministro de Exteriores ruso, Sergei Riabkov, ha dicho que comparar la situación actual con la crisis de los misiles no es una declaración "muy fuerte" y ha incidido en que se está "muy cerca" de esa línea, según ha recogido la agencia rusa de noticias Sputnik.



"No me gustaría que analizáramos un escenario de escalada", ha dicho, antes de agregar que después de esta "línea", la diplomacia "comienza a desempeñar un papel secundario". "Para resolver esta situación deben usarse principalmente los medios políticos y diplomáticos", ha argüido.



"Pedimos que eso se tome muy en serio, no que se busque en nuestras propuestas algo demandado, redundante", ha dicho, antes de incidir en que estas propuestas han sido escuchadas "en Washington, en Kiev y en las capitales de la OTAN".



En este sentido, ha hecho hincapié en la necesidad de "obtener garantías legales y vinculantes de seguridad" y ha recordado que esto ha sido planteado "en repetidas ocasiones" por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La propuesta fue presentada el 17 de diciembre por Moscú.



Tras ello, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que Moscú mantendrá a principios de 2022 una ronda de conversaciones con el Gobierno estadounidense sobre garantías de seguridad, al tiempo que criticó las declaraciones sobre el tema del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.



Los países miembro de la OTAN han rechazado por el momento sumarse a dicha moratoria y han dejado la puerta abierta a un despliegue de misiles de estas características en Europa, en medio de las tensiones en la frontera con Ucrania.