Ranking Spotify en Perú: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 27 de diciembre

La plataforma de streaming Spotify nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Perú. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Tacones Rojos

Cosechar éxitos es sinónimo de Sebastian Yatra. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Tacones Rojos», debute en la primera posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 85.791 reproducciones de primera entrada?

2. Lo Siento BB:/ (with Bad Bunny & Julieta Venegas)

Tras acumular 80.501 reproducciones, el temazo de Tainy se mantiene en segundo lugar.

3. Yonaguni

«Yonaguni» de Bad Bunny es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 71.250 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la tercera posición.

4. Nostálgico

Lo más nuevo de Rvssian, Rauw Alejandro y Chris Brown, «Nostálgico», entra directamente a la cuarta posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 70.404 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

5. All I Want for Christmas Is You

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Mariah Carey. Quizás por esto es que «All I Want for Christmas Is You» debuta en el ranking directamente en el quinto puesto, pues alcanzó un total de 68.831 reproducciones.

6. Sobrio

«Sobrio» de Maluma pierde fuerza. Hoy solo cosecha 63.724 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el sexto puesto, lo que apunta a que va de salida.

7. Todo De Ti

Esta es la canción de Rauw Alejandro que se ubica en el séptimo lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 61.557 reproducciones.

8. Mon Amour - Remix

El sencillo más reciente de zzoilo y Aitana ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Mon Amour - Remix» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 61.248 más de reproducciones.

9. Medallo

Un número tan favorable como 60.714 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Blessd, Justin Quiles y Lenny Tavárez va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el noveno lugar.

10. Volví

«Volví» de Aventura y Bad Bunny va en descenso: ya llega a la décima posición. Sus 57.145 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Spotify, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Perú. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.