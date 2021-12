Ranking Spotify en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 27 de diciembre

La plataforma de transmisión Spotify nos facilita a sus suscriptores la lista de las 10 canciones más escuchadas en Estados Unidos. Si deseas conocer cuáles son las preferidas de la audiencia, simplemente debes desplazarte a la sección correspondiente en su aplicación.

De manera alternativa, puedes seguir leyendo: encontrarás una breve descripción de cada una de ellas en los siguientes párrafos.

1. Rockin' Around The Christmas Tree

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Brenda Lee. Quizás por esto es que «Rockin' Around The Christmas Tree» debuta en el ranking directamente en el primer lugar, pues alcanzó un total de 3.905.195 reproducciones.

2. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» de Bobby Helms es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 3.433.516 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la segunda posición.

3. It's the Most Wonderful Time of the Year

El exitazo de Andy Williams sigue abriéndose camino en las listas. Con 3.053.842 reproducciones, ya se encuentra entre las preferidas del público, en la posición tercera.

4. All I Want for Christmas Is You

Esta es la canción de Mariah Carey que se ubica en el cuarto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 3.043.472 reproducciones.

5. A Holly Jolly Christmas - Single Version

«A Holly Jolly Christmas - Single Version», interpretado por Burl Ives, ocupa el quinto lugar de la lista, tras lograr 2.652.046 reproducciones.

6. Feliz Navidad

«Feliz Navidad» se ubica en el sexto lugar. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 2.509.881, lo que marca un hito en la carrera musical de José Feliciano.

7. The Christmas Song (Merry Christmas To You)

«The Christmas Song (Merry Christmas To You)» de Nat King Cole se vende como pan caliente. Ya lleva 2.390.342 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. Last Christmas

«Last Christmas» de Wham! va en descenso: ya llega al octavo lugar. Sus 2.363.572 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. White Christmas

Tras haberse reproducido 2.361.540 veces, «White Christmas» de Bing Crosby, Ken Darby Singers y John Scott Trotter & His Orchestra se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. Sleigh Ride

«Sleigh Ride» de The Ronettes sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 10, ya que ha conseguido un total de 2.334.921 reproducciones.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público estadounidense en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.