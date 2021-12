Ranking Spotify en España: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 27 de diciembre

En un mercado tan saturado como el musical, las plataformas de transmisión por internet luchan por contar con las mejores producciones. Spotify no es ajeno a esta realidad y, dispuesto a convertirse en un fuerte competidor, facilita a sus suscriptores la lista de sus 10 canciones con más reproducciones.

Hablamos del listado que las clasifica según el promedio de oyentes según la hora, el día o la semana. Si te interesa conocer qué está in en la actualidad, sigue leyendo los siguientes párrafos.

1. Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47

«Morad: Bzrp Music Sessions, Vol. 47» de Bizarrap y Morad sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 1, ya que ha conseguido un total de 364.333 reproducciones.

2. Pelele

Tras haberse reproducido 314.246 veces, «Pelele» de Morad se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 2.

3. Desesperados

Lo más nuevo de Rauw Alejandro y Chencho Corleone, «Desesperados», entra directamente a la tercera posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 308.730 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

4. All I Want for Christmas Is You

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey va en descenso: ya llega a la cuarta posición. Sus 258.707 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

5. Mon Amour - Remix

«Mon Amour - Remix» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el quinto puesto, con 250.160 reproducciones.

6. Tacones Rojos

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Sebastian Yatra. Quizás por esto es que «Tacones Rojos» debuta en el ranking directamente en la sexta posición, pues alcanzó un total de 243.197 reproducciones.

7. LA FAMA (with The Weeknd)

«LA FAMA (with The Weeknd)» de ROSALÍA se vende como pan caliente. Ya lleva 226.799 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 7.

8. DANCE CRIP

«DANCE CRIP» se ubica en la octava posición. Gracias a ella, se han llevado las reproducciones hasta 213.872, lo que marca un hito en la carrera musical de Trueno.

9. Salimo de Noche

El sencillo más reciente de Tiago PZK y Trueno ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Salimo de Noche» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 207.565 más de reproducciones.

10. Last Christmas

«Last Christmas» de Wham! se ubica en la décima posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 207.375 reproducciones.

¿Estabas al tanto la gran variedad de canciones que te ofrece Spotify?

Todos los días aumenta el número de seguidores de dicha plataforma. ¿Qué temas serán los preferidos por el público español en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento, que pronto lo sabremos.