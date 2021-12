Ranking Spotify en Ecuador: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 27 de diciembre

¿Cuál crees es que la canción más escuchada en Ecuador?

Spotify se caracteriza por darte la mejor música de ayer y hoy. Por ello, te invitamos a leer las reseñas de sus 10 títulos mejor posicionados en las listas de popularidad. Los oyentes las han nombrado como preferidas y no hacen más que comentar positivamente la oferta de este servicio de streaming.

1. Medallo

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Blessd, Justin Quiles y Lenny Tavárez. Quizás por esto es que «Medallo» debuta en el ranking directamente en la primera posición, pues alcanzó un total de 40.480 reproducciones.

2. Lo Siento BB:/ (with Bad Bunny & Julieta Venegas)

«Lo Siento BB:/ (with Bad Bunny & Julieta Venegas)» de Tainy se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 39.997 reproducciones, motivo por el cual continúa en la segunda posición.

3. Yonaguni

«Yonaguni», interpretado por Bad Bunny, ocupa el tercer lugar de la lista, tras lograr 39.724 reproducciones.

4. Monastery

«Monastery» de Ryan Castro y Feid es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 34.942 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la cuarta posición.

5. Mon Amour - Remix

Tras acumular 33.731 reproducciones, «Mon Amour - Remix» de zzoilo y Aitana se mantiene en quinto lugar.

6. All I Want for Christmas Is You

El sencillo más reciente de Mariah Carey ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All I Want for Christmas Is You» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 33.333 más de reproducciones.

7. Sobrio

Cosechar éxitos es sinónimo de Maluma. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Sobrio», debute en el séptimo lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 29.399 reproducciones de primera entrada?

8. Tacones Rojos

«Tacones Rojos» de Sebastian Yatra pierde fuerza. Hoy solo cosecha 29.264 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el octavo puesto, lo que apunta a que va de salida.

9. Wasa Wasa

Lo más nuevo de Ryan Castro, «Wasa Wasa», entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 28.973 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

10. Volví

Un número tan favorable como 28.544 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Aventura y Bad Bunny va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el décimo puesto.

Spotify se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público ecuatoriano en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.