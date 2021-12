Ranking Spotify en Chile: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 27 de diciembre

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de streaming.

En el caso de Spotify, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. Los Malvekes

Tras haberse reproducido 299.102 veces, la nueva rola de Cris Mj, Marcianeke, Simon la Letra y Stars Music Chile se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 1.

2. Qué Pasa?

«Qué Pasa?» de Marcianeke sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 2, ya que ha conseguido un total de 228.237 reproducciones.

3. All I Want for Christmas Is You

«All I Want for Christmas Is You» de Mariah Carey se vende como pan caliente. Ya lleva 212.282 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 3.

4. Dimelo Ma

Cosechar éxitos es sinónimo de Pailita y Marcianeke. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Dimelo Ma», debute en el cuarto lugar en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener 192.905 reproducciones de primera entrada?

5. Lo Siento BB:/ (with Bad Bunny & Julieta Venegas)

El sencillo más reciente de Tainy ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Lo Siento BB:/ (with Bad Bunny & Julieta Venegas)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming. Actualmente, cuenta con 177.240 más de reproducciones.

6. Casi Amor De Verano

Lo más nuevo de Young Cister, «Casi Amor De Verano», entra directamente al sexto puesto de la lista de favoritos. Ya se ha reproducido en 172.236 ocasiones. ¿Qué le deparará el futuro?

7. Desesperados

«Desesperados» de Rauw Alejandro y Chencho Corleone pierde fuerza. Hoy solo cosecha 164.302 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo puesto, lo que apunta a que va de salida.

8. Medallo

«Medallo» de Blessd, Justin Quiles y Lenny Tavárez se ubica en la octava posición. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 155.366 reproducciones.

9. Jingle Bell Rock

«Jingle Bell Rock» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el noveno puesto, con 153.023 reproducciones.

10. Yonaguni

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Bad Bunny. Quizás por esto es que «Yonaguni» debuta en el ranking directamente en el décimo puesto, pues alcanzó un total de 150.686 reproducciones.

