Ranking Apple en Estados Unidos: Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy lunes, 27 de diciembre

La música nos alegra la vida y nos inspira. Algunos títulos nos dan confort y otros nos hacen sentir bien. Ya sea que estés en casa, en el trabajo o en cualquier viaje, ya no tienes que buscar demasiado: encontrarás una gran oferta con diversidad de géneros en las plataformas de streaming.

En el caso de Apple, hay un listado que muestra lo que la gente está escuchando en tiempo real. Así, busca convertirse en un referente en el sector. Por eso, tiene en su haber una oferta muy interesante, que te detallamos a continuación.

Seguro que muchas de ellas ya están en tus favoritas, pero habrá otras que te podrán interesar, ¡así que ya ponte a ello! Escucha las 10 canciones más buscadas:

1. Super Gremlin

«Super Gremlin» no para de sonar en el streaming, tras ascender 1 puestos en las listas de favoritos y situarse en el primer lugar.

2. Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)

«Broadway Girls (feat. Morgan Wallen)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Lil Durk está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

3. I Hate U

«I Hate U» de SZA se vende como pan caliente. Pasa del puesto 11 de ayer al 3 hoy. Se convierte así en una melodía ganadora que no puede faltar en el ranking actual.

4. Easy On Me

«Easy On Me» de Adele está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 4. Ayer se encontraba en el sitio número 22, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

5. Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Drake. Quizás por esto es que «Knife Talk (feat. 21 Savage & Project Pat)» debuta en el ranking directamente en el quinto puesto.

6. By Your Side

«By Your Side» se ubica en el sexto lugar, tras haber estado ayer en el puesto número 19. Lo anterior marca un hito en la carrera musical de Rod Wave.

7. All I Want For Christmas Is You

«All I Want For Christmas Is You» de Mariah Carey se encuentra en séptimo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 1.

8. Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)

«Who Want Smoke?? (feat. G Herbo, Lil Durk & 21 Savage)» de Nardo Wick sigue en su ascenso imparable en las listas. Actualmente, se ubica en el puesto 8, tras subir del 23 en el que se encontraba ayer.

9. Black Ball

Con una diferencia positiva de 18, «Black Ball» de YoungBoy Never Broke Again y Birdman sigue abriéndose camino en las listas. Hoy se ubica en la posición novena. ¿Seguirá ascendiendo o este será el final de su escalada?

10. Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)

El sencillo más reciente de Drake ya se vislumbra como un nuevo clásico. «Way 2 Sexy (feat. Future & Young Thug)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

¿Ya sabes cuál es la plataforma con la mejor oferta musical? ¡Apple, por supuesto!

Su intención es que los usuarios reconozcan sus canciones mejor clasificadas en cuanto a popularidad popular en Estados Unidos. Así, pasarán más horas conectados a su servicio de streaming.

Sintoniza sus canales para mantenerte al día con lo mejor en este y otros países.