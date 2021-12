Portaltic.-Lenovo prepara ya la tercera generación de Motorola Razr

26-09-2019 Motorola razr 2019 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA MOTOROLA



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



Lenovo ha anunciado la tercera generación del teléfono plegable Razr, que tendrá mas potencia de procesamiento y una mejor interfaz que el dispositivo que la compañía lanzó hace dos años, y que llegará primero al mercado chino.



Lenovo recuperó el teléfono Razr a finales de 2019, con un nuevo modelo con pantalla flexible que mantenía el diseño tipo concha que el modelo original. La compañía implementó en él una bisagra con diseño 'zero gap', es decir, sin separación que permite una superficie sin fisuras cuando está plegado, y que la pantalla permanezca completamente plana cuando está extendido.



A este diseño de bisagra se ha referido el responsable de TI en Lenovo, Chen Jin, a través de una publicación en Weibo, en la que ha señalado que se trata de "la única tecnología de bisagras sin fisuras que no se arruga y que se puso en producción en masa en el mundo en ese momento".



El directivo ha destacado el papel de la innovación como la "fuerza impulsora" de la industria móvil, y ha adelantado que están preparando, de forma "silenciosa", la tercera generación de Razr, que integrará un chip con una potencia de procesamiento más avanzada, junto a una renovada interfaz y un diseño mejorado.



Aunque se trata de la primera noticia oficial de Razr 3, el directivo no ha avanzado más detalles, salvo que primero se lanzará en el mercado chino.