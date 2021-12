Operadores buscan aumentar ganancias de 2021 en rally navideño

(Bloomberg) -- Wall Street espera que el mercado de valores entregue un regalo tardío a los inversionistas en medio de un diciembre volátil.

El lunes da inicio a un evento anual conocido como el “rally de Santa Claus” cuando el mercado de valores tiende a escalar hasta el final del año. Desde 1969, el índice S&P 500 ha promediado una ganancia de 1,3% durante el período de siete días del rally, que incluye las últimas cinco sesiones de negociación del año y los dos primeros días de negociación del nuevo año, según The Stock Trader’s Almanac.

“Ya sea el optimismo sobre el próximo año nuevo, los gastos de las fiestas, los operadores de vacaciones, las instituciones que cuadran sus libros, o el espíritu navideño, la conclusión es que los alcistas tienden a creer en Santa”, escribió Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial, en una nota.

Los principales índices de EE.UU. registran ganancias de dos dígitos en 2021, impulsados por una economía en fortalecimiento, una política monetaria de apoyo y el gasto público. Sin embargo, los inversionistas ahora están lidiando con una serie de preocupaciones que incluyen una inflación obstinadamente alta, una política más restrictiva de los bancos centrales, mayores restricciones de viajes en todo el mundo provocadas por la variante ómicron y preocupaciones crecientes sobre una desaceleración económica.

Este ha sido uno de los diciembres más volátiles del S&P 500 desde 1987, según datos recopilados por Bloomberg. El movimiento diario promedio del índice de referencia ha sido de 1,1% este mes hasta el jueves, el cuarto mayor para cualquier mes de diciembre en más de tres décadas detrás de 2018, 2008 y 2000.

La primera quincena de diciembre suele ser más débil y en la segunda mitad del mes, los inversionistas institucionales compran gangas cuando los inversionistas minoristas se van de vacaciones. Cuando no están comprando acciones, eso indica que algo podría estar mal en el mercado de valores, según los expertos.

