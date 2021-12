Monedas suben con materias primas, sol alcanza máximo: Andes FX

(Bloomberg) -- Todas las monedas andinas avanzan el lunes, con el sol peruano que alcanzó un máximo de dos meses ante las alzas de los precios del petróleo y el cobre, mientas que el índice S&P 500 tocó un nuevo récord. El cobre que se cotiza en Estados Unidos subía alrededor de 1,2% y el crudo WTI ganaba 2,8%.

El peso chileno se apreciaba 0,3% el lunes, su cuarta alza en cinco días. El máximo de la sesión del jueves pasado de la divisa chilena de 853,77 sigue siendo una barrera a corto plazo. De traspasarse, podría abrir camino hacia el nivel de 850, visto por última vez antes de las elecciones presidenciales del 19 de diciembre.

Los rendimientos reales a 10 años de Chile caían 9 puntos base a 3,61% el lunes, en camino a un mínimo de 2 semanas en medio de los avances del peso. En materia política, el presidente electo Gabriel Boric dijo que trabajará para fortalecer las relaciones con la Alianza del Pacífico.

El peso colombiano, por su parte, ganaba menos de 0,1%, a 3.994 por dólar. La moneda ha fluctuando en torno al nivel clave de 4.000 desde el 15 de diciembre.

El sol peruano avanzaba por cuarto día para cotizarse en 3.9860 por dólar, un nivel visto por última vez el 28 de octubre. El máximo de octubre de 3.917 sigue siendo una resistencia clave a corto plazo para la divisa peruana.

(Parte de la información proviene de operadores de divisas familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

George Lei es un estratega de divisas que escribe para Bloomberg. Las observaciones que hace son suyas y no pretenden ser un consejo de inversión.

