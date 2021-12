Los 10 peores desastres climáticos de 2021 costaron US$170.000M

(Bloomberg) -- Diez de los fenómenos meteorológicos más destructivos de este año tuvieron un costo total de US$170.000 millones en daños, según un nuevo estudio.

El huracán Ida, una tormenta tropical que azotó en agosto a gran parte del este de los Estados Unidos con fuertes lluvias, cobró la vida de al menos 95 personas y costó US$65.000 millones a la economía. Un mes antes, inundaciones en Europa causaron 240 muertes y una pérdida económica de US$43.000 millones, según una investigación publicada por la organización benéfica británica Christian Aid. Las inundaciones ocurridas en julio en la provincia china de Henan dejaron más de 300 muertos y tuvieron un costo de más de US$17.000 millones.

“Los costos del cambio climático han sido graves este año”, dijo Kat Kramer, líder de política climática de Christian Aid y autora del informe. “Está claro que el mundo no va por buen camino para garantizar un mundo seguro y próspero”.

Se espera que este sea el sexto año en que el costo de los desastres naturales globales supere los US$100.000 millones, señala el informe, que cita a la aseguradora Aon Plc. Esos seis años se han producido desde 2011.

Los autores del informe estimaron los daños en función de las pérdidas aseguradas, lo que significa que es probable que los verdaderos costos de estos desastres sean aún mayores. Los cálculos suelen ser más altos en los países más ricos debido a los mayores seguros y valores de las propiedades, mientras que algunos de los eventos climáticos más peligrosos de este año afectaron a naciones más pobres que contribuyeron poco al calentamiento global.

Sudán del Sur se ha visto afectado por inundaciones que han obligado a casi un millón de personas a abandonar sus hogares, mientras que África Oriental se ha visto devastada por la sequía. Eso pone de relieve la injusticia de la crisis climática, dijo Christian Aid, que advirtió que ese tipo de eventos continuarán si no se toman acciones concretas para reducir las emisiones.

Mohamed Adow, director del grupo de expertos con sede en Kenia Power Shift Africa, dijo que el continente se ha “llevado la peor parte” de algunos de los impactos climáticos más graves y costosos. Las severas sequías en África Oriental, que se espera duren hasta mediados de 2022, están “llevando a las comunidades al borde del abismo”, advirtió Adow.

El Acuerdo de París sobre el calentamiento global, que tiene como objetivo mantener el aumento de las temperaturas globales por debajo de 1,5 °C, no logrará sus objetivos a menos que se tomen medidas más urgentes, según el informe. En 2022, es necesario hacer más para brindar ayuda financiera a las naciones vulnerables, incluido un fondo para enfrentar al daño causado por el cambio climático, algo que no se entregó en las conversaciones climáticas globales de este año en Glasgow, según el estudio.

“Fue muy decepcionante dejar la COP26 sin un fondo establecido para ayudar a las personas que sufren pérdidas permanentes por el cambio climático”, dijo Nushrat Chowdhury, asesora de justicia climática de Christian Aid en Bangladesh. “Dar vida a ese fondo debe ser una prioridad mundial en 2022”.

The Cost of This Year's 10 Worst Climate Disasters: $170 Billion

