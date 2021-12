Latinoamérica.- La Diputación convoca el 42 Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, dotado con 18.000 euros

27-12-2021 Casa natal de Juan Ramón Jiménez. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA HUELVA CULTURA DIPUTACIÓN DE HUELVA.



HUELVA, 27 (EUROPA PRESS)



La Diputación de Huelva ha convocado la 42 edición del Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, al que pueden concurrir todas las personas, cualquiera que sea su nacionalidad, que no hayan sido premiados en ediciones anteriores.



El premio, que en esta edición aumenta su cuantía de 12.000 a 18.000 mil euros, y la publicación del libro ganador, lo convoca y otorga la institución provincial y organiza la Fundación Juan Ramón Jiménez en homenaje al Nobel onubense y gran poeta universal.



Según las bases del certamen, el plazo de recepción de las obras en papel finaliza el 8 de abril de 2022. El plazo máximo de entrega de obras por correo electrónico será el 8 de abril de 2022 a las 15:00 horas (hora española). Si se opta por el envío telemático, queda descartada la recepción de la misma obra por correo postal.



Las bases también especifican que los trabajos entregados, tanto en papel como por correo electrónico, deben ser inéditos, no premiados en ningún otro certamen, ni publicados ni registrados. Tampoco podrán ser traducciones ni adaptaciones de otras obras ni estar pendiente de fallo en otro certamen.



Así, se podrá participar con dos obras diferentes como máximo. Por correo electrónico, sólo será admitida una obra por cada mensaje, hasta un máximo de dos por participante. La extensión de los trabajos presentados deberá ser como mínimo de 500 versos, en un único poema o varios. La temática es libre y se podrá participar con tres obras diferentes como máximo.



Los originales en papel serán enviados a la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez, c/ Juan Ramón Jiménez nº10, C.P. 21800, Moguer (Huelva-España), indicando en el sobre: Premio Iberoamericano de Poesía JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, sin indicar el nombre del autor en el remitente. Las obras no podrán ser entregadas en mano.



También podrán enviarse obras en formato digital por correo electrónico a la dirección: premio@casamuseozjrj.com. El envío por correo electrónico se regirá por las condiciones especificadas en las Bases exclusivas para la entrega por correo electrónico, incluidas en la convocatoria.



Las obras que se presenten a esta convocatoria serán valoradas por una Comisión Lectora que propondrá al Jurado los textos finalistas para el fallo del Premio. No obstante, los miembros del Jurado tendrán acceso al conjunto de obras presentadas, si lo estiman oportuno. El Jurado estará compuesto por tres miembros y un secretario, con voz pero sin voto, que será el de la Corporación o funcionario en quien delegue. Dichos miembros serán personalidades de las letras hispánicas y su identidad se mantendrá en secreto hasta la emisión del fallo.



La entrega de este importante galardón, que mantiene viva y actual la figura y la obra de uno de los más importante poetas del siglo XX, se suele celebrar a finales del mes mayo, aniversario de la muerte de Juan Ramón Jiménez. En la pasada edición del certamen, el escritor mexicano Margarito Cuéllar fue el ganador del Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez -con la denominación Hispanoamericano hasta el año pasado- por su obra 'Nadie, salvo el mundo'. Su poemario "que crea ambientes que recuerdan al realismo mágico", fue elegido por unanimidad entre las 960 obras presentadas a la 40 edición.



Las bases del 42 Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez pueden consultarse en el indicador de Concursos y Premios del Portal de Transparencia de la Diputación de Huelva https://sede.diphuelva.es/moad/oficina-moad/tramites/acceso.do?id=15318&entity=635&siteCode=DIPHUE_SEDE



La Diputación de Huelva creó el Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez en 1981 al calor de las conmemoraciones del centenario del nacimiento del poeta moguereño. Desde entonces lleva convocándose de manera ininterrumpida durante más de cuatro décadas -ni la pandemia de coronavirus, aunque obligó a ampliar los plazos, impidió que se celebrara-.



En sus más de cuarenta ediciones, el premio ha contado con una media de 500 libros presentados por año, superando en estas cuatro décadas más de 18 mil obras presentadas. Como curiosidad, en su primera, edición el Premio quedó desierto, circunstancia que solo se ha repetido en seis ediciones posteriores, las de los años 1987, 1993, 1995, 2001, 2009 y 2017.