Las últimas 5 fotos de Luis "Potro" Caballero que están arrasando en Instagram

Los posts más populares son:





El mejor de todos los regalos alrededor de cualquier árbol de navidad es la presencia de una familia feliz !!! Las amo @zainedussauge @sofcaballero !!!





En muchas partes de Japón dicen que un gato negro es de buena suerte, en otros lugares dicen que es de mala suerte !!! Tu q opinas ??





Keep calm and Drive a Mustang !!





Hoy se cierra el telón de una de las más gratas sorpresas y experiencias que he tenido en la vida y me duele no estar ahí, independientemente de todo eso creo plenamente en el destino y se que muy pronto estaremos juntos arantza y yo para ganar ese campeonato que tanto anhelamos. Gracias @andy rodriguez por la oportunidad!!! Gracias a mis coreógrafos @jennygarciaoficial @chuyrazoor y sobre todo a mi compañera @arantzaruiz_ !!! Gracias @programahoy gracis por todo y gracias por tanto !!!





Vete con ella vida !!!

Luis Alfredo Caballero Dussuauge nació en la Ciudad de México el 3 de julio de 1992. Mejor conocido como Luis "El Potro", apareció por primera vez en pantalla cuando fue parte del reality La Academia Bicentenario de TV Azteca.

Sin embargo, alcanzó la fama cuando formó parte de la primera temporada del programa de telerealidad estrenado en 2014, Acapulco Shore. Años después, en 2018, Luis "El Potro" se convirtió en el conductor del programa Tinderella por canal U. En 2019, fue anunciado como parte de la plantilla de conductores del matutino Tu Casa Tv. Ese mismo año, Luis debutó en el mundo de la música.