Las noticias que marcaron el 2021 en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en una fotografía de archivo. EFE/ Ricardo Maldonado

Quito, 27 dic (EFE).- El cambio de Gobierno, un exitoso plan de vacunación, una lenta reactivación económica y la crisis carcelaria son algunos de los asuntos que han centrado la actualidad de Ecuador en 2021.Estas han sido las noticias que han marcado el año que termina:

CAMBIO DE GOBIERNO

El derechista Guillermo Lasso, líder del movimiento Creando Oportunidades (Creo), venció con más de 419.000 votos en las elecciones presidenciales de Ecuador a Andrés Arauz, afín al exgobernante Rafael Correa (2007-2017).

Lasso obtuvo unos 4,7 millones de votos (52,36%), en tanto que Arauz -que había triunfado en la primera vuelta electoral del 7 de febrero- logró unos 4,2 millones de sufragios (47,64%). Lasso reemplazó a Lenín Moreno (2017-2021) que llegó al poder con apoyo de Correa, del que luego se distanció, y que es seguidor del llamado Socialismo del Siglo XXI.

VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

La vacunación contra la covid-19 inició con varios problemas de organización el 21 de enero durante la administración de Lenín Moreno. Con un mayor acceso a las vacunas y mejor organización, la inoculación fue la prioridad de Lasso al iniciar su administración que, al 24 de diciembre, tenía en sus registros más de 27,1 millones de dosis aplicadas, incluidas primeras, segundas y de refuerzo.

El 23 de diciembre el Gobierno determinó la obligatoriedad de la vacuna como medida preventiva ante un posible agravamiento de la situación por la variante ómicron y el incremento de contagios

CRISIS CARCELARIA

En 2021, Ecuador ha sido escenario de la muerte de unas 300 personas como consecuencia de enfrentamientos entre bandas rivales, generalmente vinculadas al narcotráfico, en las prisiones.

Los incidentes más graves se registraron en la Penitenciaría Litoral en la provincia de Guayas (suroeste), y donde más de 200 presos perdieron la vida en dos sucesos. El sistema penitenciario ecuatoriano se encuentra bajo estado de excepción desde el 29 de septiembre.

PAPELES DE PANDORA

A mediados de diciembre, Lasso recibió una bombona de oxígeno en la investigación del caso de los papeles Pandora, con el cierre del expediente por parte de la Contraloría y el frenazo en el Parlamento a dos mociones contra él por esos documentos, una de ellas para su destitución.

La Contraloría consideró que no había "elementos objetivos que demuestren" infracción a la ley cuando Lasso inscribió su candidatura, refrendando el alegato del presidente de que se había deshecho de ellos de cara a las elecciones, en cumplimiento de una Ley de 2017. Sigue abierta una denuncia del excandidato presidencial Yaku Pérez para que la Fiscalía indague el pasado fiscal y patrimonial del mandatario.

PROTESTAS SOCIALES Y MEDIDAS ECONÓMICAS

Ante una serie de protesta sociales, el Gobierno decidió suspender el alza gradual de los combustibles, que regía desde la administración de Moreno, medida que no fue suficiente para algunos movimientos sociales que exigen un "congelamiento".

Lasso declaró como "prioridad nacional" el otorgamiento de créditos de interés social al 1 % de interés anual y 30 años plazo y al finalizar el año anunció el incremento de 25 dólares -a partir de 2022- para quienes ganan el salario básico, decisión considerada como "política" por los empresarios, que temen problemas para la generación de nuevos empleos.

LEY DE DESARROLLO ECONÓMICO

El presidente de Ecuador puso en vigor la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que contiene una serie de reformas fiscales y busca una recaudación de 1.900 millones de dólares en el próximo bienio.

El suplemento fiscal era requerido para próximos desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), así como la continuidad de las enmiendas que Lasso acordó con la entidad multilateral tras llegar al poder en mayo pasado.

BÚSQUEDA DE INVERSIÓN

El gobernante ecuatoriano anunció la reducción progresiva el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con cuatro rebajas de 0,25 punto porcentual por trimestre en 2022. Con la reducción de un cuarto de punto porcentual por trimestre a partir de enero se bajará a una tasa del 4 % a final de 2022.

Para Lasso, la decisión contribuirá a la atracción de inversiones, lo que se suma a acciones ya emprendidas como el impulso del evento "Ecuador Open For Business", en el que el país presentó un portafolio de cerca de 30.000 millones de dólares de potenciales proyectos de inversión en sectores estratégicos.

PÉRDIDAS PETROLERAS

En sus primeros meses de Gobierno, Lasso anunció que aspiraba a duplicar en cuatro años la producción petrolera del país, pero la actividad se vio afectada por problemas con el transporte del crudo.

Ecuador perdió más de 500 millones de dólares por la suspensión del bombeo de petróleo por sus oleoductos desde la Amazonía a causa de la erosión natural en una zona del río Coca, lo que le obligó también a importar combustibles. El petróleo es el principal producto de exportación del país andino y su venta financia una parte importante del presupuesto nacional, alrededor del 30 %.

MEDIOAMBIENTE

El presidente de Ecuador ofreció en la COP26 la creación de una nueva reserva marina de 60.000 kilómetros cuadrados en las Islas Galápagos a cambio del "mayor canje de deuda por conservación hecho en el mundo" y explicó que su Gobierno estudia "algunas propuestas", pero también analiza otras formas de financiación.

La nueva reserva marina se sumaría a los "más de 130.000 kilómetros cuadrados de sus aguas que son reserva marina protegida" y, además, al Parque Nacional de Galápagos, que tiene "una superficie de 8.000 kilómetros cuadrados y es considerado por expertos como el archipiélago de origen volcánico en mejor estado de conservación del mundo".

EL DEPORTE

Las históricas medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 en levantamiento de pesas (76 kilogramos) con Neisi Dajomes (23 años), y con el ciclista de ruta, Richard Carapaz (28 años), se convirtieron en la noticia más importante para Ecuador en 2021, desde que Jefferson Pérez ganó la primera de oro en los 20 kilómetros marcha en los Olímpicos de Atlanta 1996.

La selección de Ecuador también se robó la atención de los ecuatorianos, manteniéndose prácticamente durante todo el año en el tercer puesto de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 y cerró el 2021 con 23 puntos, después de Brasil y Argentina.

Para cerrar un año, Ecuador se ubicó en el séptimo puesto del medallero general de los I Juegos Panamericanos Junior de Cali a comienzos de diciembre actual, y quedó cuarto a nivel sudamericano, después de Brasil, Colombia y de Argentina.