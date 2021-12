Las noticias más importantes del año 2021 en países balcánicos fuera de la UE

El ultranacionalista Albin Kurti, en una imagen de archivo. EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Viena, 27 dic (EFE).- La tensión interna en Bosnia y la crónica mala relación entre Kosovo y Serbia avivaron los fantasmas de los conflictos en los que Yugoslavia se rompió en la década de 1990. Más allá de la política, la covid dominó la vida pública, con una exitosa campaña de vacunación en Serbia y muy bajos índices de inmunización en Bosnia-Herzegovina.

Estas son las noticias del año 2021 en los países balcánicos no miembros de la Unión Europea.

SERBIA Y KOSOVO, TENSIÓN AL MÁXIMO

Serbia y Kosovo vivieron en septiembre diez días de tensión en su frontera, con movimientos de tropas y blindados, por una disputa sobre la circulación de vehículos entre los dos países, que no logran normalizar sus relaciones, una condición para su acercamiento a la Unión Europea. La crisis, la mayor en varios años, se desató cuando Kosovo vetó la entrada de vehículos con matrícula de Serbia, ante lo que los serbokosovares respondieron con bloqueos de carreteras en un ambiente que amenazaba con escalar y terminó con un acuerdo temporal.

EL NACIONALISMO GOBIERNA KOSOVO

El ultranacionalista Albin Kurti volvió en marzo al cargo de primer ministro en Kosovo, después de un breve periodo el año anterior, con la lucha contra la corrupción y una dura postura ante Serbia entre sus prioridades. Aunque ya no es su principal mensaje, Kurti sigue defendiendo una unión de Kosovo, poblada mayoritariamente por albaneses étnicos, con Albania, y rechaza que los serbios que siguen viviendo en la región tengan algún tipo de autonomía.

BOSNIA, AL BORDE DEL ABISMO

La permanente crisis en la dividida Bosnia-Herzegovina alcanzó su mayor tensión desde la guerra de 1992-1995 al amenazar el ente serbobosnio con romper con el Estado común que comparten con el de croatas y musulmanes. El líder serbobosnio Milorad Dodik anuncia que, en desafío a la Constitución y la comunidad internacional, creará un ejército, un poder judicial y un sistema fiscal propio frente a un poder que, asegura, favorece a los musulmanes.

MONTENEGRO: IGLESIA Y NACIONALISMO

Una ley de Libertad Religiosa que nacionalizaba las propiedades eclesiásticas provocó durante meses protestas en Montenegro y acabó polarizando a la sociedad más allá de lo religioso, en un debate donde se mezcló la injerencia de Serbia, el nacionalismo identitario y el apoyo a un acercamiento a Rusia o a la Unión Europea. La formación del primer Gobierno en 30 años sin presencia del Partido Democrático de los Socialistas (DPS), una débil coalición dominada por nacionalistas serbio y pro rusos, está en el centro de ese debate, con el antiguo partido dominante acusando al Ejecutivo de alejarse de la vía europea.

SE ALQUILA CELDA, RAZÓN: KOSOVO

Kosovo llegó a un acuerdo para alquilar a Dinamarca 300 celdas de sus prisiones para acoger a presos extranjeros de bajo riesgo del país escandinavo a cambio de 210 millones de euros que se invertirán en energías renovables e infraestructuras. La operación también ayudará a mejorar el servicio penitenciario de Kosovo, antigua provincia serbia que tras independizarse unilateralmente en 2008 todavía no es reconocida por varios países, como España o la misma Serbia.

SERBIA, LA VACUNACIÓN EXPRÉS

Serbia comenzó la campaña de vacunación en enero y lideró por un período el ritmo de vacunación en Europa al guiarse por el pragmatismo sanitario al comprar millones de vacunas a China y organizar el proceso con una puntualidad, poco común en los Balcanes. Sus ciudadanos pueden elegir entre cinco fármacos: el chino Sinopharm, el ruso Spuntik V, y tres aprobados por la Unión Europea: Pfizer/BioNtech, AstraZeneca, y Moderna. Pese al buen inicio y las facilidades, hasta ahora sólo se ha inmunizado con la pauta completa el 46,2 % de la población total.

BOSNIA, SIN VACUNAR

El bajo nivel de vacunación en Bosnia, apenas el 22 % de la población, el más bajo en todos los balcanes, es una de las causas del elevado índice de mortalidad causado por la covid-19. El poco interés de la población por vacunarse ha provocado que el país haya tenido que desechar por caducidad el 20 % de las dosis que ha recibido.

HONORES PARA UN CRIMINAL SERBIO

Decenas de manifestantes salieron en noviembre a las calles de Belgrado para exigir la eliminación de un mural que glorifica al criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, condenado a cadena perpetua por la matanza de unos 8.000 musulmanes y otros crímenes cometidos en Bosnia-Herzegovina entre 1992 y 1995. Bajo el lema "El mural debe caer", los activistas pidieron respeto para las víctimas de los conflictos bélicos de la antigua Yugoslavia y que las autoridades dejen de negar los crímenes de guerra de la década de 1990.

LOS SERBIOS CONTRA EL LITIO

Miles de ecologistas en Serbia se rebelaron con cortes de carreteras durante varias semanas para exigir la cancelación del proyecto de una mina de litio de la multinacional Rio Tinto, que explora un yacimiento desde 2004. Antes las protestas, las autoridades retiraron una controvertida ley de expropiación y enmendó otra que los manifestantes denunciaban acelerarían el proyecto minero que puede deteriorar el medioambiente.

DJOKOVIC IGUALA A FEDERER Y A NADAL

El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, siguió batiendo récords en un intento de ser el mejor de la historia y alcanzó a sus grandes rivales, Roger Federer y Rafael Nadal, al sumar 20 Grand Slams, al lograr el triunfo en Wimbledon. Una oportunidad para superar el récord sería el Abierto de Australia del próximo enero, donde ha sido hasta ahora invencible, con nueve títulos consecutivos, si sus dudas sobre la vacuna, obligatoria para participar, no le impiden acudir.