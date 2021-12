Las diez noticias más importantes del año en Florida

El edificio Champlain Towers South parcialmente derrumbado se ve desde el oeste en Surfside, Florida, el 4 de julio de 2021, en una fotografía de archivo. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 27 dic (EFE).- El estado de Florida afianzó su vinculación con la carrera espacial en 2021, un año en el que la tragedia no tuvo nombre de huracán sino de edificio, Champain Towers South, donde murieron 98 personas en un derrumbe por causas aun no determinadas y la pandemia siguió afectando a los floridanos.

No obstante, el turismo volvió a niveles prepandemia y los cruceros a navegar desde Florida, y en Miami el mercado inmobiliario alcanzó récords de ventas históricos.

EL PERSEVERANCE, DE FLORIDA A MARTE

El robot explorador Perseverance de la NASA llegó a Marte el 18 de febrero al cabo de un viaje de siete meses iniciado en Cabo Cañaveral, en Florida, con la misión de buscar rastros de vida en el planeta rojo.

En septiembre pasado recogió la primera muestra en suelo marciano y los científicos de la misión informaron que el lecho de roca del cráter Jezero sobre el que circula el Perseverance se formó a partir de magma al rojo vivo y ha interactuado con agua varias veces durante un largo periodo de tiempo.

UN EDIFICIO SE DERRUMBA COMO UN CASTILLO DE NAIPES EN PLENA NOCHE

Una parte del edificio residencial Champlain Towers South, de Surfside, en el condado de Miami-Dade, se desplomó en medio de la noche el 24 de junio, mientras casi todos sus ocupantes dormían, y empezó una búsqueda desesperada en la montaña de escombros que concluyó en julio con 98 cuerpos sin vida.

La pregunta de si se pudo evitar la tragedia sigue golpeando en la comunidad, mientras las investigaciones para determinar la causa del derrumbe siguen abiertas.

FLORIDA, UN IMÁN PARA DELTA Y TAMBIÉN PARA OMICRON

La variante Delta de covid-19 le pegó duro a Florida, que llegó a un récord de casi 28.000 nuevos casos diarios en agosto pasado y a ser en 2021 el tercer estado con más casos acumulados desde marzo de 2020, pero Omicron promete superarla.

Desde mediados de diciembre los casos diarios han ido subiendo como la espuma. De un promedio de menos de 2.000 diarios en la segunda semana se pasó a casi 15.000 en la siguiente y el 22 de diciembre se llegó a 26.800 contagios nuevos en un día.

LA PRIMERA MISIÓN DE CIVILES AL ESPACIO

Inspiration4, La primera misión espacial compuesta completamente por civiles, sin astronautas profesionales, se inició el 16 de septiembre desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral (Florida) para orbitar la Tierra durante tres días.

El multimillonario Jared Isaacman, el ingeniero aeronáutico Chris Sembroski, la asistente médica Hayley Arceneaux y la científica, piloto y educadora Sian Proctor viajaron a bordo de una cápsula Dragon de SpaceX, impulsada por un cohete Falcon 9 de la misma compañía.

UN AÑO RÉCORD PARA EL MERCADO INMOBILIARIO EN MIAMI

La pandemia contribuyó indirectamente a la gran expansión del mercado inmobiliario de Miami-Dade, que en noviembre batió el récord histórico de cantidad de casas y condominios vendidos y logró importantes crecimientos respecto al mismo mes de 2020 (un 22,9 % y un 42 % más, respectivamente).

El traslado a Miami de personas residentes en otras partes de EE.UU. en busca de mejor clima y menos impuestos, y el interés de los extranjeros, especialmente latinoamericanos, por tener una segunda residencia en la zona, hicieron posible que 2021 vaya a ser el mejor año para el negocio inmobiliario.

EL SÚPER TAZÓN SE QUEDÓ EN FLORIDA

Los Buccaneers hicieron historia el 8 de febrero al ganar el Súper Bowl LV en su propia casa, el Raymond James Stadium de Tampa (Florida), el pasado 8 de febrero con una destacada actuación de su capitán, Tom Brady.

El equipo de fútbol americano se impuso por 31-9 a los Kansas City Chiefs en una final en la que por primera vez estaba el equipo local y además consiguió la victoria.

VUELVEN LOS TURISTAS Y LOS CRUCEROS

El Aeropuerto Internacional de Miami recibió a 3,9 millones de pasajeros en noviembre, un 6 % más que en el mismo mes de 2019. Noviembre fue el primer mes de crecimiento desde febrero de 2020, cuando empezaron a sentirse en Florida los primeros efectos de la pandemia.

Además, en junio, desde Port Everglades (Florida) el Celebrity Edge, de Celebrity Cruises, parte del grupo Royal Caribbean, fue el primer crucero en zarpar con pasajeros desde un puerto de EE.UU. después de 15 meses de prohibición por la pandemia, una medida sanitaria que puso a las navieras en una difícil situación económica.

CONFERENCIA BITCOIN: TODO SOBRE CRIPTOMONEDAS

La Conferencia Bitcoin 2021, el mayor evento en la historia de las monedas virtuales, se celebró en Miami con un lleno de público y mensajes optimistas acerca de cómo este paradigma de la libertad financiera y de la no intermediación puede "cambiarlo todo".

Miles de personas asistieron al foro en el Centro de Convenciones Mana, donde se anunció el traslado desde Nueva York a Miami de la sede estadounidense de la firma de criptomonedas blockchain.com.

MIAMI ANUNCIA SU PRIMER PREMIO DE FÓRMULA UNO PARA 2022

Después de muchos contratiempos y retrasos el 23 de septiembre se anunció que en 2022, por primera vez desde 1959, se disputará un Gran Premio de Fórmula Uno en Miami.

El Autódromo Internacional de Miami, un circuito de 5,41 kilómetros y 19 curvas y tres rectas, se está construyendo en terrenos del Hard Rock Stadium para la competencia que tendrá lugar del 6 al 8 de mayo.

ORLANDO Y MIAMI CRUZAN LOS DEDOS PARA EL MUNDIAL 2026

Dos ciudades de Florida, Miami y Orlando, aspiran a ser sedes del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará entre EE.UU., Canadá y México, y el alcalde de Miami , Francis Suárez, incluso propone que la final tenga lugar en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

"Nuestro objetivo es mostrar al mundo qué es Miami", el alto nivel de infraestructuras que ofrece al mundo y, especialmente, su diversidad "que se une en este deporte", dijo Christopher Corey, el enlace de Miami para la candidatura al Mundial 2026.