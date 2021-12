Las diez noticias más importantes del año 2021 en Turquía

Un grupo de personas pasa ante una casa de cambio en Estambul, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SEDAT SUNA

Estambul, 27 dic (EFE).- Un desplome inaudito de la lira que ha causado una inflación superior al 20 %, una oleada desastrosa de incendios en verano y el desarrollo de una vacuna propia contra el coronavirus han sido algunos de los temas que han marcado la actualidad de Turquía en 2021.

Estas son las diez principales noticias de este año.

EL DESPLOME DE LA LIRA

La moneda nacional sufrió un desplome brusco a partir de mediados de noviembre pasando de las 11 unidades por euro hasta los 20 en la tercera semana de diciembre, causando una inflación creciente que superó el 21 % interanual en noviembre y anuló los ahorros de muchos hogares. Una intervención bancaria de venta de divisas y la oferta gubernamental de garantizar los depósitos en liras vinculándolas al dólar hizo que la moneda se recuperase temporalmente, dejando la pérdida de valor desde enero en un 30 %.

LA OPOSICIÓN PIDE ADELANTAR LAS ELECCIONES

Los rumores sobre elecciones anticipadas no son nuevos en Turquía, pero por primera vez en décadas, la oposición ha unido sus voces para exigir adelantar los comicios y así poner fin al deterioro económico evidente por la caída imparable de la lira. Erdogan, sin embargo, ha rechazado tajantemente la petición y ha indicado que la cita con las urnas será, como previsto, en junio de 2023.

FUERA DEL CONVENIO DE ESTAMBUL

En marzo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció por sorpresa que el país abandonaría con fecha del 1 de julio el Convenio de Estambul, un acuerdo europeo firmado en 2011 en esta ciudad turca para luchar contra la violencia machista e impulsado por él mismo en los primeros años. El anuncio vino tras una campaña de movimientos de la ultraderecha islamista, que aseguraban que el Convenio "normaliza la homosexualidad", aunque no hace referencia a la orientación sexual y se encontró con numerosas protestas feministas que exigían mantenerlo con el lema "El Convenio da la Vida".

VACUNA PROPIA

En diciembre, el Ministerio de Salud anunció que por fin entraba en producción de serie la vacuna Turcovac contra el coronavirus, un fármaco basado en el virus inactivo, desarrollada desde 2020 en la universidad de Erciye, en Kayseri, y que se empleará en Turquía junto a la china Sinovac y la alemana-estadounidense BioNTech. Ya en otoño, Turquía tenía el 60 % de su población -el 80% de los mayores de 18 años- inmunizada con dos dosis, pero desde entonces, la campaña apenas avanza y se registran de forma estable unos 200 muertos al día en este país de 83 millones de habitantes.

INCENDIOS DE VERANO

Durante la primera quincena de agosto, una ola de inmensos incendios forestales asoló la costa meridional y occidental de Turquía, causando 8 muertos y obligando a la evacuación de centros turísticos, pueblos y una central térmica. España colaboró en las labores de extinción con el envío de dos aviones apagafuegos, mientras arreciaban críticas políticas en Turquía por el desmantelamiento de la flota de aviones públicos especializados.

TENSIÓN CON GRECIA

Las tensiones entre Ankara y Atenas por el contencioso de las zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo oriental y la búsqueda turca de gas natural en la región en liza, llevaron a un enfrentamiento poco habitual entre ministros de ambos países en abril. En lo que fue la primera visita de un alto cargo griego a Turquía en dos años, el ministro griego de Exteriores, Nikos Dendias, y su homólogo turco y anfitrión, Mevlüt Çavusoglu, protagonizaron un duelo verbal de tono agrio ante las cámaras de la prensa en Ankara.

ARMENIA ¿EL FIN DE LA ENEMISTAD?

En diciembre, Turquía anunció que busca normalizar sus relaciones con Armenia, congeladas desde la conquista del territorio de Alto Karabaj en Azerbaiyán por milicias armenias en 1993, y que nombrará un enviado especial para preparar el nombramiento mutuo de embajadores. Un intento similar en 2009 fracasó al evocarse reclamaciones territoriales y reparaciones por el genocidio de 1915, pero la victoria parcial de Bakú en la guerra por Karabaj en 2020 ha calmado ahora uno de los puntos de mayor tensión.

EL BBVA SE AFIANZA EN TURQUÍA

El banco español BBVA anunció en noviembre una "opa" por el 50,15% de las acciones que aún no tiene de Garanti, uno de los principales bancos de Turquía, y donde ha ido ampliando participación desde 2010. La oferta, de 12,20 liras turcas por acción, llegó en un momento en el que la lira ya estaba en el proceso de devaluación que se ha acelerado posteriormente y que en los últimos días le llevó a sus mínimos históricos frente al dólar y el euro.

UN MURO CONTRA MIGRANTES

En verano, en parte motivada por la victoria de los talibanes en Afganistán que hacía prever nuevas oleadas de refugiados, Turquía fue edificando un muro de hormigón, vigilado por cámaras, a lo largo de grandes extensiones de su frontera con Irán, habitual zona de entrada de migrantes no solo afganos sino también pakistaníes y de otros países. La medida, ampliamente publicitada llegó en un momento en el que la oposición intentaba aprovechar un creciente rechazo en la población hacia los más de 4 millones de refugiados, la gran mayoría sirios, que viven en Turquía.

DIEZ EMBAJADORES, DIEZ

En octubre, Erdogan declaró persona no grata a diez embajadores, siete de ellos europeos, por haber firmado un manifiesto conjunto para pedir la liberación de Osman Kavala, un empresario y activista de derechos humanos que lleva 4 años en prisión preventiva. La declaración conlleva la expulsión de los diplomáticos, pero este paso inaudito no llegó a darse, porque días más tarde, el presidente turco se retractó, presentando un breve comunicado de algunas de las embajadas implicadas como una "disculpa".