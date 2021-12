Las diez noticias mas importantes del año 2021 en la Unión Europea

EFE/EPA/MOURAD BALTI TOUATI/Archivo

Bruselas, 27 dic (EFE).- Tanto en el plano sanitario como en el económico, la pandemia ha marcado la actualidad en la Unión Europea este año, pero en 2021 también fue noticia el clima, el Brexit, algunos relevos en el poder, la crisis energética o la reforma de la Política Agrícola Común.

VACUNAS

La Unión Europea arrancó las campañas de vacunación a principios de 2021, pero sufrió una penuria de dosis en los primeros meses del año que desesperaron a los ciudadanos, que veían en los fármacos la única salida a un año de miedo y restricciones sociales hasta que empezaron a estar disponibles para todos hacia el final del primer semestre.

Paradójicamente, al cerrar el año la UE tiene excedente de vacunas pero una moderada tasa de vacunación con pauta completa del 67,8 % del total de la población.

DRAGHI

El expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi se convirtió en febrero en jefe del Gobierno de Italia en sustitución de Giuseppe Conte, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos y promesas como un impulso al ecologismo y la transición energética, una reforma fiscal y más vacunaciones.

ASTRAZENECA

La Comisión Europea protagonizó un arduo enfrentamiento con AstraZeneca en 2021 al sospechar que el retraso en las entregas de vacunas de la farmacéutica se debía a que había vendido a otros clientes las dosis preadquiridas por la UE.

Las hostilidades públicas terminaron en un juzgado de Bruselas, pero la Comisión no logró que los tribunales forzaran a AstraZeneca a entregar más dosis de las ofrecidas por la compañía anglo-sueca y ambas partes terminaron el año enterrando el hacha de guerra y normalizando la relación pasado el verano.

SOFAGATE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quedó relegada a un sofá lateral en una recepción en Ankara del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien ocupó junto al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, las sillas preferenciales de la estancia, dejando de lado a la alemana.

"Me sentí sola como mujer y como europea", dijo más tarde ante la Eurocámara Von der Leyen al relatar un episodio filmado por las cámaras de televisión y conocido como el "sofagate", que enturbió la relación entre los presidentes de Consejo y Comisión.

BREXIT

Tras una negociación agónica en las Navidades de 2020, Bruselas y Londres llegaron a un acuerdo para su relación post-brexit que empezó a aplicarse de forma provisional desde el 1 de enero de 2021 y de forma definitiva el 1 de mayo.

No obstante, el texto a vuelto a la mesa de negociación porque el Gobierno británico de Boris Johnson se arrepiente de los compromisos adquiridos en relación con el Protocolo de Irlanda del Norte, ante el gran aumento de la burocracia para las empresas y algunas tensiones en el Ulster, en la enésima rectificación de Londres desde el referéndum del Brexit de 2016.

FONDOS EUROPEOS

La Comisión Europea ha ido analizando y aprobando a lo largo del año los planes de recuperación para recibir los cuantiosos fondos comunitarios diseñados para apoyar la recuperación económica tras la pandemia.

España obtuvo el visto bueno de Bruselas y recibió los primeros 9.000 de los 140.000 millones de euros asignados en préstamos y transferencias en junio y los segundos 10.000 millones en diciembre.

CRISIS CLIMÁTICA

La Unión Europea convirtió en el mes de abril en obligación legal su objetivo de reducir emisiones un 55 % en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.

Y en julio, la Comisión Europea presentó un paquete legislativo para descarbonizar la economía que se conoce como "Fit for 55" (en forma para el 55) y que probablemente será el más importante de la década, que se está negociando con los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

ENERGÍA

Con el precio del gas en niveles históricos y el kilovatio eléctrico por las nubes, la Comisión Europea presentó en octubre una "caja de herramientas" para afrontar la crisis energética, un documento que recopila las opciones que ya están a disposición de los países y no permite tomar medidas excepcionales.

Pero la crisis sigue acentuándose y el debate sobre la reforma energética continúa y ha dividido a la UE entre un bloque de países que reclama reformas excepcionales a corto plazo y medidas de calado en los mercado energéticos a medio, con España, Francia e Italia, y otro liderado por Alemania y Países Bajos que pide prudencia y no intervencionismo.

PAC

Después de más de tres años de negociaciones, la UE alcanzó un acuerdo en junio sobre la mayor reforma en décadas de la Política Agraria Común (PAC), que se aplicará a partir de enero de 2023.

La nueva PAC, donde gana importancia la política climática, estará dotada con 390.000 millones de euros del presupuesto europeo para el período 2021-2027, de los que unos 47.000 irán a parar a los agricultores y ganaderos en España (donde hay unos 695.000 beneficiarios) y se articulará en base a nuevos esquemas ecológicos y de gestión.

RELEVO EN ALEMANIA

El año político cerró con un histórico relevo al frente del Gobierno de Alemania, con la salida de la conservadora Angela Merkel tras 16 años ejerciendo como canciller de la primera economía de la Unión Europea y la llegada del socialdemócrata Olaf Scholz al frente de un gobierno de coalición con ecologistas y liberales.