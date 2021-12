Las diez noticias más importantes del año 2021 en Europa Central

El ultranacionalista Viktor Orbán, en una imagen de archivo. EFE/EPA/OLIVIER HOSLET / POOL

Viena, 27 dic (EFE).- Austria, Eslovaquia y República Checa cambiaron de Gobierno este año, mientras en Hungría la oposición logró unirse para tratar de acabar con la década larga del ultranacionalista Viktor Orbán en el poder, que mantuvo su pulso con la Unión Europea con una polémica ley que discrimina y criminaliza a los homosexuales.

Estas son las noticias más importantes del año 2021 en los países de Europa Central.

TERREMOTOS POLÍTICOS

Tras cuatro años dominando la política austríaca, el canciller conservador Sebastian Kurz, que en 2017 fue el jefe de Gobierno más joven del mundo, dimitió primero y abandonó la política después, acosado por acusaciones de corrupción. Su marcha cerró una época de crisis en la que Austria tuvo tres cancilleres en tres meses. En República Checa, una coalición de cinco partidos desbancó en las urnas al populista Andrej Babis, uno de los hombres más ricos del país y también bajo investigación por prácticas fraudulentas. En Eslovaquia, la compra de la vacuna rusa Sputnik causó también un cambio de Gobierno.

VACUNA OBLIGATORIA

Con sólo un 70 % de la población inmunizada, uno de los porcentajes más bajos de Europa Occidental y un creciente movimiento antivacunas, el Gobierno austríaco decidió imponer a partir de febrero de 2022 la vacunación obligatoria, el primero de Occidente en tomar una decisión tan drástica. Los mayores de 14 años que no se vacunen tendrán que pagar una multa que puede llegar a un máximo de 3.600 euros, aunque el importe se ajustará al nivel de ingresos de la persona afectada.

TODOS CONTRA ORBÁN

La oposición húngara, desde la izquierda hasta la derecha radical, logró consensuar al conservador Péter Márki-Zay como candidato común para intentar, en las elecciones de 2022, acabar con la década larga de mayoría absoluta del ultranacionalista Viktor Orbán. Las encuestas apuntan a un empate técnico entre el Fidesz de Orbán y la unión opositora, que promete "restaurar la libertad" y el Estado de derecho y revertir el curso de corrupción y de ataques a la Unión Europea de que acusan a Orbán.

LEY HOMÓFOBA EN HUNGRÍA

El Parlamento húngaro aprobó con los votos del Fidesz una ley que relaciona la pedofilia con la homosexualidad y prohíbe hablar sobre homosexualidad en los programas escolares. La ley, llamada de "defensa de los menores", abrió un nuevo frente con la Unión Europea, que inició un procedimiento legal contra Hungría que se enmarca en el debate más amplio de limitar la entrega de fondos comunitarios al respeto al Estado de derecho.

AUSTRIA PISA EL ACELERADOR VERDE

La presencia de Los Verdes en el Gobierno austríaco se notó este año con la aprobación de una ley para que en 2030 el suministro eléctrico del país provenga exclusivamente de energía renovables, y adelantar en 10 años el objetivo de la Unión Europea de lograr la neutralidad de carbono. Además, se aprobó que el uso de combustibles fósiles esté gravado desde julio de 2022 con 30 euros por cada tonelada de CO2 emitida, un impuesto que será compensado con rebajas fiscales. También se ofrece un abono anual que permite usar todo el transporte público del país por un precio único de 1.095 euros.

SIN CHIPS PARA LA AUTOMOCIÓN

La escasez de componentes semiconductores afectó a la producción de vehículos en Eslovaquia, el país con mayor producción per cápita de coches del mundo, y en el que el 13 % de su PIB y el 46 % de las exportaciones proceden de ese sector. Volkswagen, Peugeot-Citroën, Kia Motors y Jaguar Land Rover tienen factorías en el país, cuya industria logró adaptarse a la situación pese a advertir que no es posible predecir el impacto futuro que podría tener una continua escasez de semiconductores.

HUNGRÍA, POR MAR HACIA CHINA

Hungría, un país sin salida al mar, compró por 31 millones de euros un puerto de 32 hectáreas en Italia, cerca de Trieste, para facilitar el comercio marítimo, principalmente con China. El Gobierno argumentó que los 2 millones de toneladas de mercancías que podrán moverse facilitarán la conexión de Hungría hacia Oriente, en especial con la nueva ruta de la seda con la que China quiere potenciar su presencia económica en el mundo.

LA LIGA SE FIJA EN AUSTRIA

El Real Madrid y el Barcelona, dos de los mejores clubes del mundo, se fijaron este año en Austria para reforzar sus plantillas. La operación más llamativa fue la del centrocampista David Alaba, por que el pagó una prima de fichaje de 17,7 millones de euros, más un salario anual de 19 hasta 2026. Más modesto fue la llegada del delantero Yusuf Demir al Barcelona, cedido por un año por el Rapid de Viena a cambio de 500.000 euros. La operación incluye una opción de compra no obligatoria de 10 millones al finalizar el curso 2021-2022.

HUNGRÍA ASUSTA EN LA EUROCOPA

La selección húngara de fútbol, con mucha historia y poco presente hizo sudar, en el grupo "A" de la Eurocopa al empatar con las poderosas selecciones de Francia (1-1) y Alemania (2-2). Los húngaros hicieron sudar a sus rivales y amagaron con dejar incluso a alguno atrás con una defensa sólida y jugadas laterales. El sueño se trocó en el tercer partido, que perdió por Portugal por 0 a 3 en el Puskás Aréna, con lo que la gesta terminó con Hungría última de grupo.

RED BULL, CAMPEÓN DE FÓRMULA 1

El piloto neerlandés de Red Bull Racing Honda, Max Verstappen, se proclamó por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1 al liderar el podio en el definitivo Gran Premio de Abu Dabi, el 12 de diciembre. Tras una gran defensa de Sergio Pérez (Red Bull) ante el inglés Lewis Hamilton (Mercedes) y con la salida del safety car por el accidente de Nicholas Latifi (Williams), Verstappen pudo acortar distancia y adelantar a Hamilton, vigente anterior campeón, en la última vuelta.