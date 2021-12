Las diez noticias más importantes del 2021 en Puerto Rico

San Juan, 27 dic (EFE).- La aprobación del plan para reestructurar la deuda pública de la isla, la medalla de oro olímpica lograda en Tokio y una tasa de vacunación contra la covid-19 récord en Estados Unidos, son las noticias más destacadas en 2021 en Puerto Rico.

LA DEUDA PÚBLICA

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó en octubre el Proyecto de la Cámara 1003 o Plan de Ajuste de la Deuda, el cual propone, entre sus medidas, recortar la deuda pública del Gobierno local de más 70.000 millones de dólares a 34.000 millones o menos.

El proyecto, que crea la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, ha despertado gran controversia entre la población debido a que pone en peligro las pensiones de los funcionarios y el presupuesto de la universidad pública.

SIENTA CÁTEDRA EN VACUNACIÓN

Sobre la covid-19, Puerto Rico lidera en tasa de vacunación al resto de estados y territorios de Estados Unidos, con una buena gestión de la campaña de inoculación, incluida de las dosis de refuerzo y de los niños.

El 89,4 % de todas las personas aptas (mayores de 5 años) han recibido al menos una dosis de la vacuna, mientras que el 79,8 % ya cuenta con la pauta completa, según el portal de estadísticas del Departamento de Salud local.

EL SEGUNDO ORO OLÍMPICO DE LA HISTORIA

La velocista Jasmine Camacho-Quinn ganó cómodamente la prueba de los 100 metros vallas en Tokio 2020, logrando así la segunda medalla de oro olímpica de la historia de la isla caribeña.

La gesta fue celebrada por todos los puertorriqueños y la velocista fue recibida con una magna caravana que recorrió algunas de las principales avenidas de San Juan hasta llegar a Trujillo Alto, municipio colindante a la capital, donde se crió su progenitora.

PRIVATIZACIÓN Y APAGONES

Un tema que provocó gran malestar entre los habitantes de la isla fueron los continuos apagones y el alza en las facturas mensuales desde que el 1 de junio la compañía privada Luma Energy tomó las riendas para la transmisión y distribución del sistema eléctrico.

Algunos de esos apagones llegaron a durar hasta dos semanas en varios sectores de la isla, mientras que el presidente de Luma, Wayne Stensby, casi fue detenido por desacato y el edificio central de la empresa fue tiroteado por desconocidos.

LA CORRUPCIÓN GUBERNAMENTAL

Otras de las noticias más comentadas en 2021 fueron los arrestos por supuestos cargos de corrupción de los alcaldes de Guaynabo y Cataño, Ángel Pérez y Félix Delgado, ambos del gobernante Partido Nuevo Progresista.

Igualmente, la exsecretaria de Educación de Puerto Rico Julia Keleher (2017-2019) fue condenada por fraude a seis meses de prisión, un año bajo arresto domiciliario, el pago de una multa de 21.000 dólares y servicios comunitarios.

BOXEADOR IMPUTADO EN ASESINATO

El boxeador puertorriqueño Félix "El Diamante" Verdejo fue imputado en el secuestro que desembocó en asesinato de la joven Keishla Rodríguez, la muerte de un niño no nacido y el uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

Verdejo, que hace pocos años llegó a ser considerado la esperanza del boxeo puertorriqueño, fue implicado en el asesinato de la joven con quien sostenía una relación extramatrimonial. Tanto él como su cómplice se declararon no culpable.

AUMENTA LA CRIMINALIDAD

El asesinato de Keishla Rodríguez fue uno de los más de 600 reportados este año en la isla, entre los que se incluyeron once asesinatos múltiples (de más de tres personas).

Ese total de más de 600 asesinatos supone unas 80 muertes violentas más que en 2020, según los últimos datos de la Policía puertorriqueña de mediados de diciembre.

GRUPO PARA IMPULSAR ANEXIÓN

A nivel político, se juramentaron a los cinco delegados electos para favorecer ante el Congreso en Washington la plena anexión de la isla a Estados Unidos, al que el territorio caribeño se vincula hasta ahora como Estado Libre Asociado.

Los delegados son Elizabeth Torres, Roberto Lefranc Fortuño, María Meléndez, Melinda Romero y Zoraida Buxó, todos miembros del gobernante Partido Nuevo Progresista.

SAN JUAN FESTEJA SUS 500 AÑOS

La ciudad de San Juan celebró este año el quinto centenario de su fundación en 1521 por los españoles con presentaciones musicales y artísticas en diversos puntos de la capital.

Estas festividades culminarán el día 31 con un espectáculo de fin de año en el Distrito de Convenciones en el que participarán destacados artistas puertorriqueños como Daddy Yankee, El Gran Combo de Puerto Rico y Gilberto Santa Rosa.

EL PRIMER SATÉLITE DISEÑADO EN LA ISLA

A nivel científico y educativo, una docena de estudiantes de la Universidad Interamericana en Bayamón, puso el 12 de octubre en órbita el satélite Puerto Rico CubeSat NanoRocks-2 (PR-CuNaR2).

El PR-CuNaR2, el primer satélite puertorriqueño diseñado y construido en la isla, fue lanzado al espacio desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral, en el estado de Florida.