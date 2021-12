La OIM ve un "compromiso" por parte de Estados Unidos en el tema migratorio

El funcionario de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Jorge Peraza, en una fotografía de archivo. EFE/Rodrigo Sura

Ciudad de Guatemala, 27 dic (EFE).- El jefe de misión para Guatemala y Honduras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Jorge Peraza, observa un verdadero "compromiso" por parte de Estados Unidos para atender el flujo migratorio irregular de la región, que en su opinión no descenderá a corto plazo.

"Hay un compromiso en el caso de Estados Unidos", expuso Peraza en una entrevista con la agencia Efe sobre la situación de la migración en Centroamérica, y en especial en el triángulo norte del istmo, de donde cada año salen más de 500.000 hondureños, salvadoreños y guatemaltecos en busca de mejores oportunidades de vida en EE.UU.

"Hemos visto que en su agenda política y multilateral, en su relación con nuestra región, se habla de lo que en inglés le llaman los mecanismos para una migración legal", subrayó el diplomático costarricense.

Peraza ve un "interés fuerte" y "decidido" por parte del Gobierno del presidente Joseph Biden en el tema migratorio "porque reconocen que los migrantes juegan un papel fundamental en las economías" de la nación norteamericana.

"Recientemente, en el día del Migrante (18 de diciembre), Estados Unidos, que era uno de los países que no habían ratificado el instrumento, anunció que entendía que el pacto iba a ser referente para sus políticas migratorias", resaltó Peraza.

La decisión del Gobierno estadounidense "ayuda a fortalecer los compromisos que, si bien no son vinculantes, sí están marcando una agenda más humana, más comprometida a buscar formas más seguras y reguladas en materia migratoria", indicó el diplomático.

MIGRACIÓN EN INCREMENTO

En opinión del jefe de misión de la OIM, la migración irregular no descenderá a corto plazo por diversos motivos como los fenómenos climáticos, la pandemia, la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres, entre otras causas.

"Tristemente yo diría que las cifras, por los factores que ya he mencionado, se incrementarán y seguiremos enfrentando desafíos mayores en este tema", aseveró Peraza.

El camino a tomar, en su opinión, es "seguir atendiendo los temas económicos y particularmente fortalecer las capacidades de prevención de desastres en nuestros países, que son además de los más vulnerables" en el planeta, apunta.

Al respecto, Peraza insta a "tomar medicas decididas porque a futuro no solo los huracanes y los tifones" afectarán a la región. "Sabemos que son zona de alta actividad volcánica, como lo vimos con el volcán de Fuego en Guatemala, actividad sísmica y terremotos que constantemente sacuden a nuestra región", precisó.

El diplomático costarricense, ingeniero industrial de profesión, tomó el cargo en 2014 y desde entonces ha visto evolucionar el flujo migratorio.

"En términos generales, la visión sobre cómo debe ser abordado el tema migratorio viene cambiando. No es fácil. El contexto complejiza la situación", explicó Peraza.

"Las contradicciones y a veces los temas políticos empañan tristemente lo que debería ser una agenda más positiva en el tema migratorio" enfatizó el jefe de misión. Pese a ello, Peraza considera que sí se ha avanzado en los 10 o 15 últimos años, aún cuando en el pasado personalmente "sentía que constantemente se daban retrocesos en materia del abordaje migratorio".