Junqueras (ERC) acusa al PSC de "hacer seguidismo de la derecha" con el catalán y pide rectificar

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha acusado al PSC de renunciar a defender con plenitud el modelo educativo catalán "porque piensa que le es más rentable en términos electorales hacer seguidismo de la extrema derecha españolista y de la derecha cada vez más extrema", y le ha pedido que rectifique y defienda la inmersión.



En una entrevista de Europa Press, Junqueras ha insistido en que "el PSC ha vuelto a sucumbir a esta tentación puramente electoralista" con el catalán en las escuelas, y le ha reprochado que no haya ido a la manifestación en defensa del modelo de inmersión lingüística del sábado 18 en Barcelona ni a una reunión convocada por la Conselleria de Educación con otros grupos parlamentarios.



Ambas citas se han producido en las últimas semanas después de que el Tribunal Supremo (TS) avalase una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que fija un mínimo de un 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, y de la polémica en torno a la escuela de Canet de Mar (Barcelona) en la que el TSJC interpuso medidas cautelares para aplicar este fallo a petición de una familia del centro.



"No quiero desaprovechar ninguna oportunidad de reclamarle y pedirle al PSC que vuelva allí donde había estado, a defender los derechos de los niños a tener una educación que garantice la igualdad de oportunidades", ha reclamado el dirigente republicano.



Preguntado por qué espera del nuevo liderazgo del PSC, después de que Salvador Illa haya tomado el relevo a Miquel Iceta como primer secretario del partido, ha respondido que espera "que rectifiquen, que cambien de actitud y que vuelvan a esas cosas más positivas de su historia y su patrimonio" como considera que son la defensa de la amnistía, la autodeterminación y el catalán en la educación, que habían defendido históricamente, según Junqueras.



También ha censurado que en el Estado exista "una especie de tercera cámara legislativa que nunca nadie ha votado y que se ha apropiado de la potestad de modificar las leyes aprobadas por las cámaras legislativas", en referencia al poder judicial, y considera que esto no pasa en ningún Estado democrático occidental.



Para Junqueras, el porcentaje fijado por el TSJC es arbitrario porque "establece criterios numéricos no previstos en las leyes" catalanas de educación, y ha defendido que el blindaje definitivo del catalán en las escuelas solo se conseguirá cuando Catalunya disponga de las herramientas de un Estado independiente.



POSIBLE RETORNO DEL EMÉRITO



Preguntado por un posible retorno a España del rey emérito Juan Carlos I, el líder de ERC ha afirmado que dependerá de las altas instancias de la justicia española: "Visto que la corrupción ha estado tan institucionalizada en el Estado español, en todos sus ámbitos, estoy seguro de que si quieren, lo justificarán todo", ha añadido.



También ha sostenido que en España ha habido muchos casos de corrupción institucionalizados y que se han visto "justificar cosas alucinantes" en términos de corrupción, por lo que asegura que no le sorprendería que acabara ocurriendo lo mismo con el retorno del emérito.



Sobre si la monarquía española está en peligro, Junqueras ha deseado que sean los ciudadanos españoles quienes decidan si "quieren desligarse de esta corrupción institucionalizada, si tienen fuerzas para desligarse", y ha opinado que muchos españoles preferirían que su representación política la ejerciese un partido como ERC, sin ningún caso de corrupción, según él.



MEDIDAS COVID



Junqueras ha defendido las medidas del Govern para frenar la sexta ola de coronavirus --entre ellas el toque de queda, la restricción de reuniones a 10 personas, limitaciones de aforo y cierre del ocio nocturno--, considera que son una prueba de responsabilidad y "no son un lujo o un gusto" para quien las toma.



También ha asegurado que ante este aumento de contagios, la sociedad tiene dos respuestas: los que optan por el miedo y los que optan por el 'carpe diem', pero uno "como el de Horacio, el del Renacimiento y el de Walt Whitman", que ha concretado que consiste en disfrutar del arte y de la naturaleza.



Así, ha criticado a los que creen que el 'carpe diem' es "una fiesta masiva en la que todo el mundo se contagia y en la que los máximos dirigentes del PP dan positivo en Covid, como se ha visto en los últimos días", en referencia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea.