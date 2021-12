JPMorgan: inversores son demasiado bajistas, no se prevé caída

(Bloomberg) -- Hay pocas razones para temer que el repunte que catapultó a las acciones estadounidenses a sucesivos récords este año termine pronto, según estrategas de JPMorgan Chase & Co. De hecho, es posible que se amplíe.

“No se dan las condiciones para una gran venta en este momento, dado el ya bajo posicionamiento de los inversionistas, las recompras récord, los limitados amplificadores sistemáticos y las estacionales positivas de enero”, escribieron los estrategas dirigidos por Dubravko Lakos-Bujas en una nota a los clientes. “El posicionamiento de los inversionistas es demasiado bajista: el mercado ha llevado demasiado lejos las narrativas ‘hawkish’ de los bancos centrales y bajistas del ómicron”.

Aunque el S&P 500 subió el lunes a otro récord, el repunte ha sido impulsado recientemente por un grupo reducido de empresas de megacapitalización, lo que recuerda a la burbuja de las acciones tecnológicas de principios de siglo. Ahora que el repunte económico tras la caída inducida por la pandemia pasó su punto álgido, algunos administradores de fondos han advertido que la siguiente fase del ciclo es la corrección, ya que los bancos centrales y los Gobiernos están reduciendo las medidas de estímulo para frenar la creciente inflación.

Para los estrategas de JPMorgan, sin embargo, la “extrema dispersión de las acciones y la concentración récord dentro de las acciones” es un indicador de mucha cautela, más que de una venta masiva inminente. Los inversionistas han estado tratando a las acciones de megacapitalización como refugios seguros o “pseudobonos”, escribieron los estrategas.

En todo caso, la caída de las empresas más pequeñas ofrece a los inversionistas puntos de entrada atractivos para “reabrir acciones”, como las de viajes y hotelería, así como la energía y el comercio electrónico, a medida que la inflación se normaliza y las preocupaciones sobre la postura “hawkish” de la Fed disminuyen, dijeron los estrategas.

La perspectiva alcista se hace eco de la de los estrategas de Goldman Sachs Group Inc., quienes también dijeron a principios de este mes que el estrechamiento del rally no apunta a una inminente caída importante.

“El aumento de la concentración no es un indicador confiable de los máximos del mercado”, dijeron los estrategas de JPMorgan. “Las empresas más grandes del S&P 500 tienen actualmente un historial probado de generar crecimiento orgánico, mayor poder de fijación de precios y rendimiento superior del capital”.

Nota Original:

JPMorgan Says Investors Are Too Bearish, No Selloff In Sight (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.