Jokic muestra su nivel MVP, Embiid arrolla y los Cavaliers vuelven a ganar en la NBA

El escolta de los Cleveland Cavaliers Ricky Rubio (c-d) de España va a la canasta contra (i-d) el delantero de los Toronto Raptors Svi MykhailiukÊ de Ucrania, el delantero de los Toronto Raptors Yuta WatanabeÊ de Japón, y D.J. Wilson de los Toronto Raptors, durante la primera mitad del partido de la NBA entre los Cleveland Cavaliers y los Toronto Raptors en Rocket Mortgage Fieldhouse en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. EFE/ David Maxwell

Redacción deportes, 27 dic (EFE). Nikola Jokic mostró su categoría de vigente Jugador Más Valioso en la NBA, en una jornada donde Joel Embiid puso de manifiesto su potencial, mientras Jimmy Butler regresó a juego con una victoria y los Cavaliers continuaron su camino vencedor.

CLIPPERS 100- NUGGETS 103

Nikola Jokic anotó dos tiradas libres cuando restaban 12.7 segundos para concluir el partido y logró 26 puntos y 22 rebotes para darle la victoria 100-103 a los Denver Nuggets, sobre Los Angeles Clippers.

El pívot de Denver demostró su categoría de Jugador Más Valioso de la NBA, anotando nueve de 24 lances de campo y se fue perfecto de la línea de tiros libres en siete intentos. En su actuación debajo de los tableros tomó 16 rebotes defensivos y seis ofensivos, sumando en ambos costados de la cancha.

Jokic, además sumó ocho asistencias, bloqueó dos lances y se robó dos balones para ser el alma, cuerpo y corazón de los de Denver.

Eric Bledsoe anotó 18 puntos, con 10 asistencias, para los Clippers.

CAVALIERS 144-99 RAPTORS

El veterano Kevin Love anotó 22 puntos, entre ellos seis disparos de tres puntos, para liderar el ataque de 22 triples anotados por los Cleveland Cavaliers para derrotar por paliza 144-99 a los Toronto Raptors.

El base español Ricky Rubio anotó 16 tantos, otorgó seis pases para anotación y robó tres balones, constituyéndose en una molestia en el plano defensivo para sus rivales.

Yuta Watanabe logró 26 tantos y 13 rebotes para encabezar a los Raptors.

BULLS 113- Pacers 105

El tridente de los Chicago Bulls , liderado por Zach LaVine, quien anotó 32 puntos, no encontró quien los detuviera y terminaron derrotando 113-105 a los Indiana Pacers.

LaVine mostró lo mejor de su juego en el último cuarto, en el cual anotó 12 puntos, que ayudaron a despejar la situación para los Bulls, que también sumó 24 puntos de DeMar DeRozan y 16 puntos y 15 rebotes de Nikola Vucevic.

Caris LeVert anotó 27 (16 en los últimos 12 minutos de partido) y repartió nueve asistencias para los Pacers.

El dominicano Chris Duarte aportó 16 puntos y tomó cinco rebotes para los derrotados.

HEAT 93- MAGIC 83

Jimmy Butler regresó en forma tras una estadía en lista de lesionados y fue el factor clave para que los Miami Heat se impusieran 93-83 a los Orlando Magic.

Butler, quien jugó su primer encuentro luego de dejar la lista de lesionados, logró un doble-doble de 17 puntos y 11 rebotes para llevar al conjunto de Miami a su tercer triunfo seguido.

Gary Harris fue el líder encestador de los Magic, con 20 puntos, acertando 7-11 intentos desde el campo, para un equipo que aún no logra encontrar la consistencia en la NBA.

WIZARDS 96-76ERS 117

Los Philadelphia 76ers volvieron a disfrutar de la grandeza de su pívot estrella Joel Embiid, para vencer este domingo 96-117 a los Washington Wizards.

Embiid impuso su fortaleza debajo de los tableros para concluir con 36 puntos y 13 rebotes, los cuales adornó con dos tapones, en algo más de 30 minutos en cancha.

Washington, quien aún no cuenta con su líder Bradley Beal, quien está en protocolo covid-19, fueron encabezados por Spencer Dinwiddie con 17 unidades y seis asistencias.

KINGS 102- CRIZZLIES 127

Los Memphis Grizzlies dejaron atrás una racha de tres derrotas consecutivas, al derrotar este domingo 102-127 a los Sacramento Kings y alcanzaron su victoria 20 de la temporada, en la NBA.

Desmond Bane fue el máximo anotador por el equipo de Memphis, con 28 puntos, mientras la estrella del conjunto, Ja Morant, se fue con 18 unidades, nueve asistencias y siete rebotes, para mantener a su equipo en el cuarto lugar de la Conferencia del Oeste.

Los Kings, quienes nuevamente están en medio de una difícil campaña, tuvieron a Tyrese Haliburton, con 18 tantos, siete pases para anotación y cinco rebotes, a su máximo exponente, pero no impidió que encajaran su tercer revés seguido.

SPURS 144-Pistons 109

Keldon Johnson anotó 27 puntos y encabezó el poderoso ataque que desplegó la ofensiva de los Spurs de San Antonio, para derrotar por paliza 144-109 a los Detroit Pistons.

Johnson, quien agregó cinco rebotes a su actuación, lideró un grupo de 12 jugadores de los Spurs, que anotaron al menos siete puntos en el encuentro.

Los Pistons continúan en medio de una difícil temporada y la de este domingo fue su derrota 17 en 18 partidos. Hamidou Diallo fue el máximo anotador del partido con 28 tantos.

THUNDER 117- PELICANS 112

Shai Gilgeous-Alexander volvió a constituirse en la figura clave del Oklahoma City Thunder, al anotar 31 puntos y guiar la victoria de su equipo 117-112 sobre los New Orleans Pelicans.

Gilgeous-Alexander quien anotó 11-20 en intentos de campo, sumó cuatro rebotes, cinco asistencias y tres bloqueos a su actuación.

Josh Hart obtuvo 29 puntos y 10 rebotes, para liderar a los Pelicans, en una noche en la cual el español Willy Hernangómez hizo 14 puntos, seis rebotes y dos asistencias.

CONFERENCIA ESTE

1.- Brooklyn Nets (22-9).

2.- Chicago Bulls (20-10).

3.- Milwaukee Bucks (22-13).

4.- Miami Heat (21-13).

5.- Cleveland Cavaliers (20-13).

6.- Philadelphia 76ers (17-16).

7.- Washington Wizards (17-16).

8.- Charlotte Hornets (17-17).

9.- Boston Celtics (16-17).

10.- Atlanta Hawks (15-17).

11.- Toronto Raptors (14-16).

12.- New York Knicks (15-18).

13.- Indiana Pacers (14-20).

14.- Orlando Magic (7-27).

15.- Detroit Pistons (5-27).

CONFERENCIA OESTE:

1.- Golden State Warriors (27-6).

2.- Phoenix Suns (26-6).

3.- Utah Jazz (23-9).

4.- Memphis Grizzlies (20-14).

5.- LA Clippers (17-16).

6.- Denver Nuggets (16-16).

7.- Los Angeles Lakers (16-17).

8.- Dallas Mavericks (15-17).

9.- Minnesota Timberwolves (15-17).

10.- San Antonio Spurs (14-18).

11.- Portland Trail Blazers (13-19).

12.- Sacramento Kings (13-21).

13.- Oklahoma City Thunder (12-20).

14.- New Orleans Pelicans (12-22).

15.- Houston Rockets (10-23).