Jokic hurga en la herida de los Clippers; Heat vencen en regreso de Butler

Un imperial Nikola Jokic selló el ajustado triunfo de los Denver Nuggets 103-100 en la cancha de Los Angeles Clippers mientras Jimmy Butler, tras 20 días de ausencia por lesión, comandó a los Miami Heat a la victoria ante sus vecinos Orlando Magic.

En una gran actuación coral, los Clippers levantaron una desventaja de 17 puntos pero acabaron sucumbiendo en la recta final ante el dominio de Jokic, que terminó con una impresionante cuenta de 26 puntos, 22 rebotes, 8 asistencias, 2 robos y 3 tapones.

Los Clippers dieron la cara en el primer partido sin su estrella, Paul George, quien estará al menos tres semanas fuera de combate por una lesión de codo.

La baja de George, máximo anotador del equipo, se une a la de la otra figura, Kawhi Leonard, de quien se desconoce si regresará antes del final de la temporada regular.

El veterano Eric Bledsoe llevó la batuta con 18 puntos y 10 asistencias acompañado del pívot croata Ivica Zubac, con 17 puntos y 11 rebotes, y de varios secundarios como el novato Brandon Boston Jr, con 18 tantos.

Denver disfrutaba de una cómoda ventaja de 74-57 a mediados del tercer cuarto pero los locales aceleraron con un parcial de 22-5 para llegar con opciones al final.

Luke Kennard clavó un inverosímil triple desde la esquina para acercar a Clippers a un punto (101-100) a falta de 19 segundos pero Jokic sumó dos puntos desde la línea de tiro libre y el joven Boston Jr. se enredó en la última jugada y acabó fallando un triple a la desesperada.

Por Denver, el argentino Facundo Campazzo tuvo una noche discreta con 5 puntos y 3 asistencias en 17 minutos de juego.

- Miami gana a sus vecinos Magic -

En Miami, Jimmmy Butler regresó con 17 puntos, 11 rebotes, 4 asistencias y 3 robos para que los Heat vencieran 93-83 a los Orlando Magic, rivales del estado de Florida.

Los Heat mantienen la cuarta posición de la Conferencia Este, con 21 victorias y 13 derrotas, pese a las bajas que afrontan.

El problema de coxis de Butler solo le había permitido jugar un partido desde el 27 de noviembre, mientras el pívot All-Star Bam Adebayo estará fuera al menos hasta enero tras una cirugía en su pulgar derecho.

A esas ausencias se sumó el sábado el tercera espada del equipo, el veterano base Kyle Lowry, al entrar en cuarentena por el coronavirus.

Por los Magic, que también tenían seis jugadores fuera por el coronavirus, Gary Harris fue el máximo anotador con 20 puntos.

- "La mayor decepción en 34 años" -

En Washington, Joel Embiid mostró su versión más dominante con 36 puntos y 13 rebotes para que los Philadelphia 76ers batieran 117-96 a los Washington Wizards, huérfanos de su estrella, Bradley Beal, por coronavirus.

El base Spencer Dinwiddie anotó 17 puntos para los Wizards, que vieron como los Sixers les desplazaban de la sexta posición del Este, la última con acceso directo a playoffs.

Por su parte los Memphis Grizzlies doblegaron a los Sacramento Kings 127-102 pese a la baja de última hora de su alero titular Dillon Brooks y otros dos jugadores por covid.

El escolta Desmond Bane lideró a Memphis con 28 puntos y Tyrese Haliburton a los Kings con 18.

La abultada derrotada provocó la ira del veterano Alvin Gentry, técnico interino de Kings, que también acaba de salir del aislamiento por covid-19.

"Es la mayor decepción que he tenido en 34 años en la NBA, puedo decirlo honestamente", dijo Gentry. "Esa actuación fue absolutamente ridícula. No jugamos duro. No hemos sido competitivos en absoluto. Básicamente han jugado con nosotros".

En Cleveland, los Cavaliers destrozaron 144-99 a unos Toronto Raptors completamente en cuadro y que llevaban sin competir desde el 18 de diciembre.

Tras dos partidos suspendidos, el equipo canadiense logró llegar el domingo al mínimo de ocho jugadores, sin que ninguno de ellos fuera uno de sus habituales titulares.

El veterano Kevin Love y Darius Garland anotaron 22 puntos cada uno para los Cavaliers, que empataron un récord de la franquicia con 46 puntos en el tercer cuarto.

La NBA atraviesa por una ola de covid-19 que ha afectado a más de un centenar de jugadores tan solo este mes.

Para enfrentar esta situación, entre este domingo y el 8 de enero la NBA aplicará pruebas diarias a todos los jugadores y personal, con excepción de aquellos que hayan recibido la vacuna de refuerzo o pasado recientemente la enfermedad.

Resultados de la jornada del domingo en la NBA:

Miami Heat - Orlando Magic 93-83

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors 144-99

Washington Wizards - Philadelphia 76ers 96-117

Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 102-127

Oklahoma City Thunder - New Orleans Pelicans 117-112

San Antonio Spurs - Detroit Pistons 144-109

Chicago Bulls - Indiana Pacers 113-105

LA Clippers - Denver Nuggets 100-103

gbv/gfe