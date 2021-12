Israel/Líbano.-Israel pide a la ONU que intervenga tras una invitación de Líbano a explorar una zona marítima en disputa

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Israel han reclamado a Naciones Unidas que intervenga después de que el Gobierno de Líbano haya emitido una invitación a empresas internacionales para llevar a cabo prospecciones en una zona en disputa marítima entre ambos países.



El representante permanente de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, ha criticado "cualquier actividad libanesa llevada a cabo sin consentimiento" del Ejecutivo israelí y ha mostrado su rechazo a "cualquier actividad económica sin autorización en la zona marítima en cuestión".



En este sentido, ha rechazado "cualquier derecho garantizado por Líbano a terceras partes para prospecciones o investigaciones de recursos naturales en áreas marítimas en las que Israel reclama derechos soberanos o jurisdicción", según ha recogido la cadena de televisión israelí Arutz Sheva.



"Israel pide al Gobierno libanés que retire inmediatamente esta oferta y que evite cualquier paso que pueda promover cualquier actividad no pactada en áreas marítimas bajo soberanía israelí", ha dicho Erdan, ante la falta de un acuerdo bilateral sobre esta zona fronteriza.



De esta forma, ha reiterado su llamamiento a terceras partes para que "respeten la posición de Israel" y "eviten participar o promover cualquier acción que pueda poner en peligro los derechos de Israel, así como evitar cualquier participación en actividades económicas no consensuadas en zonas marítimas".



Ambos países iniciaron en octubre de 2020 un proceso de conversaciones indirectas que cuentan con la mediación de Estados Unidos y que se celebran bajo auspicios de Naciones Unidas en la sede del organismo internacional en la ciudad libanesa de Naqura.



Las negociaciones giran en torno a un área de 860 kilómetros cuadrados que, según ambos países, se sitúan en sus respectivas Zonas Económicas Exclusivas, un asunto de especial importancia después del hallazgo de reservas de gas en esta zona que tanto Israel como Líbano esperan poder explotar.



Israel y Líbano están oficialmente en guerra y no mantienen relaciones diplomáticas. La frontera terrestre ha sido escenario de tensiones durante los últimos meses, en parte a causa de la ausencia de un acuerdo para su demarcación.