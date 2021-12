Israel advierte de que está listo para actuar en solitario contra Irán

El ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Jerusalén, 27 dic (EFE).- Israel está preparado para emprender acciones en solitario contra Irán si es necesario, advirtió hoy el ministro israelí de Exteriores, Yair Lapid, horas antes de que se reanuden las negociaciones nucleares en Viena en la octava ronda de contactos.

"Por supuesto, preferimos actuar en cooperación (con la comunidad) internacional, pero si es necesario, actuaremos solos. Nos defenderemos solos", indicó Lapid ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knéset (Parlamento israelí).

Israel se ha opuesto al reinicio de las conversaciones para reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto (conocido también por las siglas en inglés JCPOA), que Irán firmó en 2015 con el denominado Grupo 5+1 (EEUU, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Alemania), pero del que Washington se salió en 2018 por decisión del entonces presidente estadounidense, Donald Trump, quien impuso nuevas sanciones a Teherán.

El actual presidente de EEUU, Joe Biden, se ha esforzado por retomar las negociaciones para un nuevo acuerdo, a pesar de los intentos de Israel por bloquear ese diálogo, al considerar que es solo un pretexto de Irán para reclamar el levantamiento de todas las sanciones sin frenar su programa nuclear armamentístico.

"Hemos presentado a nuestros aliados un poco de inteligencia concreta que demuestra que Irán está engañando al mundo de manera completamente sistemática", dijo Lapid, quien en 2023 asumirá la jefatura rotatoria del gobierno de coalición israelí.

"Lo único que le importa a Irán es que se levanten las sanciones y se inviertan miles de millones de dólares en su programa nuclear, para que esos fondos se canalicen a Hizbulá (la milicia chií que controla el sur de Líbano), Siria, Irak y la red terrorista que han desplegado en todo el mundo", agregó.

Irán sigue avanzando en el enriquecimiento de uranio apto para la fabricación de armas nucleares con la excusa de que el acuerdo nuclear lleva paralizado desde 2018, por lo que Biden ha intentado reactivarlo, con la Unión Europea negociando al otro lado de la mesa en Viena, donde ya se han llevado a cabo siete rondas de negociaciones indirectas sin grandes avances.

"Israel no permitirá que Irán se convierta en un estado en el umbral nuclear", insistió Lapid, quien aseveró que "el principal desafío de política exterior de Israel es frenar el programa nuclear iraní".

El ministro señaló que Israel ha mantenido en los últimos meses un "diálogo intenso" con todos los países involucrados en las negociaciones, a los que ha dejado claro que "Israel no se opone a un buen acuerdo", pero sí a uno que "no permita una supervisión real del programa nuclear iraní, ni del dinero iraní, ni de la red terrorista iraní".

El asesor de seguridad de EEUU, Jake Sullivan, estuvo la semana pasada en Israel para abordar la cuestión iraní con el primer ministro, Naftali Benet, y con el propio Lapid, quien en el último mes ha viajado a Moscú, París y Londres con el mismo propósito.