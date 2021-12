Irán.- Viena acogerá desde hoy una nueva ronda de conversaciones para la reactivación del acuerdo nuclear con Irán

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las conversaciones en Viena sobre la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 con Irán se retomarán este lunes, tras un parón durante los últimos días, según confirmó el jueves Enrique Mora, 'número dos' del Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea.



"Las conversaciones en Viena se retomarán el lunes 27 de diciembre", señaló a través de su cuenta en la red social Twitter. Así, dijo que la comisión conjunta del acuerdo nuclear "se reunirá para discutir y definir el camino hacia adelante".



Mora hizo hincapié en que "es importante aumentar el ritmo sobre los asuntos pendientes clave y avanzar, trabajando de cerca con Estados Unidos". "Bienvenidos a la octava ronda", zanjó el 'número dos' del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.



La oficina de Borrell confirmó la fecha en un comunicado publicado minutos después y ha resaltado que en la reunión, que estará encabezada por Mora, participarán representantes de los gobiernos de China, Francia, Rusia, Reino Unido, Alemania e Irán.



"Los participantes continuarán las discusiones sobre las posibilidades de un retorno de Estados Unidos al acuerdo nuclear --que abandonó de forma unilateral en 2018-- y sobre cómo garantizar una aplicación total y efectiva del acuerdo por parte de todos los firmantes", resaltó.



Las palabras de Mora llegaron después de que el jefe de la delegación negociadora de Irán en Viena, Alí Baqeri Kani, apuntara el 17 de diciembre a "buenos progresos" durante los contactos y resaltara que las reuniones se retomarían "tras un receso de unos días".



Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.



Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.



El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, afirmó el miércoles desde Israel que Washington y otras potencias mundiales han decidido que la fecha límite para alcanzar un acuerdo nuclear terminará "en unas semanas", sin dar más detalles al respecto.



"Aún hay margen para un esfuerzo diplomático", afirmó, en declaraciones concedidas al diario israelí 'Haaretz'. Así, resaltó que "no hay una fecha marcada en el calendario en público, pero a puerta cerrada estamos hablando de plazos, y no son largos", antes de apuntar a "semanas".



Sullivan declinó dar detalles sobre el proceso de negociaciones y reiteró que el objetivo de Estados Unidos "es garantizar que Irán no se hace con armas nucleares" y añadir que una retirada de sanciones debe estar acompañada por limitaciones a las autoridades iraníes.



En este sentido, recordó que la Administración de Joe Biden ya ha impuesto sanciones con Irán y no ha retirado las impuestas por Donald Trump, lo que ha sido duramente criticado por parte de Teherán. Sullivan ha confirmado igualmente que ha abordado formas de presión a futuro si no hay un acuerdo, sin dar más detalles.



Por último, evitó pronunciarse sobre la posibilidad de un ataque militar israelí contra Irán argumentando que Israel es un país independiente, si bien hizo hincapié en que aún considera que la mejor forma de evitar que Teherán se haga con armas nucleares es a través de la vía diplomática.



El ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, desveló el 11 de diciembre durante una visita a Estados Unidos que ha dado orden al Ejército para que se prepare ante la posibilidad de un ataque militar contra Irán, en medio de las conversaciones en Viena sobre la posible reactivación del acuerdo nuclear de 2015.



Gantz había señalado un día antes que Irán está incrementando sus fuerzas en la zona occidental del país "para atacar a países y fuerzas en Oriente Próximo en general y a Israel en particular". "Nos estamos preparando para este intento y haremos todo lo necesario para proteger a nuestros ciudadanos y bienes", advirtió.



Por su parte, Biden pidió a su equipo preparar opciones por si "fracasa la diplomacia" en las conversaciones nucleares con Irán, según confirmó el 9 de diciembre la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, quien incidió en que el mandatario "está comprometido a garantizar que Irán nunca se hace con armas nucleares".