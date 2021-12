India.- India prohíbe a las Misioneras de la Caridad de la madre Teresa de Calcuta recibir fondos extranjeros

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio del Interior de India ha prohibido a la organización Misioneras de la Caridad, fundada por la madre Teresa de Calcuta, recibir fondos extranjeros por no cumplir ciertos requerimientos.



En un comunicado emitido este lunes, el Ministerio del Interior indio ha precisado que rechazó la solicitud de renovación la licencia para continuar obteniendo fondos extranjeros bajo la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras, decisión que se tomó el sábado.



Del mismo modo, ha precisado que la organización no ha recibido solicitud de revisión alguna de esta negativa, según ha recogido el diario indio 'The Hindu'.



El registro de Misioneras de la Caridad bajo la legislación estará en vigor hasta el 31 de diciembre. El Ministerio del Interior del país asiático ha precisado que no ha congelado ninguna cuenta bancaria del organismo, pero que Misioneras de la Caridad ha emitido una solicitud al Banco Nacional de India para que sus cuentas sean congeladas.



Misioneras de la Caridad es una congregación religiosa fundada por Santa Teresa de Calcuta en 1950. Está compuesta por dos ramas: la activa y la contemplativa, con votos perpetuos de castidad, pobreza, obediencia y servicio "de todo corazón y gratuito a los más pobres de entre los pobres", según su página web.