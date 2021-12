Haití.- Una asociación judicial haitiana denuncia las amenazas contra un juez

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La Asociación Profesional de la Magistratura de Haití ha pedido este lunes a las autoridades medidas de protección para el juez Louima Louidor, amenazado de muerte por la banda Kokorat san ras, que opera en el departamento Artibonite.



Los integrantes de la pandilla ya han asesinado a dos de sus familiares cercanos, según la asociación, que pide la intervención de las fuerzas de seguridad del juez, adscrito al Tribunal de Primera Instancia de Gonaïves, informa la agencia de noticias Prensa Latina.



La asociación ha indicado que las amenazas están relacionadas con una causa penal que lleva Louidor y en la que están implicados miembros del grupo armado.



No obstante, la asociación ha emplazado al juez a no dejarse intimidar y seguir haciendo su trabajo sin dejar de ser cauto y vigilante.



Por su parte, la fundación Je Klere de defensa de los Derechos Humanos ha explicado que los familiares del juez Louidor fueron acusados por la banda Kokorat san ras de ser informadores.



ACOSO A PERIODISTAS CRÍTICOS



Por otra parte, la dirección de la emisora crítica Radio Zenith ha denunciado estar sufriendo el acoso de la poderosa banda 400 Mawozo en una misiva dirigida a Reporteros sin Fronteras.



La radio, con sede en Croix des Bouquets, en el noreste de la capital, Puerto Príncipe, ha explicado que "los periodistas de Radio Zenith ya no pueden ejercer su profesión libremente".



"Programas como Laye, Zénith actualité, Chita Tande o Pawòl la pale ya no se emiten", ha apuntado el director de la emisora, Rony Colin, en la carta difundida este lunes en redes sociales.



Colin ha explicado que ha sido incluso atacado directamente por el líder de la pandilla, conocido como 'Lanmò san jou' (Muerte sin días). También ha sido atacado el periodista Theriel Télus, presentador estrella de los programas Ti Koze ak TT y Chimen Verite. A los periodistas les resulta casi imposible acudir a la emisora por las amenazas del grupo armado vertidas en redes sociales.



400 Mawozo es una de las bandas más influyentes del país, responsable del secuestro de los 17 misioneros de Estados Unidos y Canadá ocurrido el 16 de octubre. Los religiosos fueron liberados dos meses después.



Se les acusa de la mayoría de los crímenes ocurridos en la zona, incluida la desaparición a principios de año de cinco sacerdotes y dos monjas, dos de ellos de nacionalidad francesa.



Durante este año las organizaciones de derechos humanos han denunciado casi un millar de secuestros, un 20 por ciento más que en 2020, mientras la Policía intenta sin mucho éxito retomar el control.