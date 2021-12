Gas natural EEU. con mayor alza en un mes por invierno más frío

(Bloomberg) -- Los futuros del gas natural de Estados Unidos registraron su mayor alza en un mes debido a los pronósticos de clima invernal que indican una mayor demanda de combustible para calefacción en Chicago y otros centros con una importante cantidad de habitantes.

Los futuros para entrega de enero subían 4,9% a US$3,912 por millón de unidades térmicas británicas a las 9:36 a.m. en la Bolsa Mercantil de Nueva York. El contrato subió anteriormente hasta un 6,7% y registró la mayor ganancia intradía desde el 26 de noviembre.

Atmospheric G2 pronostica temperaturas por debajo de lo normal en el oeste y el centro norte del país entre el 1 y el 5 de enero. Agregó que las temperaturas por debajo de lo normal en el centro norte del país podrían extenderse hasta el 10 de enero.

