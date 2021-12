Fauci advierte frente a ómicron para evitar abrumar hospitales

Anthony Fauci, director of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, during a meeting with U.S. President Joe Biden and members of the White House Covid-19 Response Team on the Omicron variant in the State Dining Room of the White House in Washington, D.C., U.S., on Thursday, Dec. 9, 2021. Covid-19 hospital admissions are rising quickly in many parts of the eastern U.S., including New Jersey and Connecticut, two weeks after U.S. residents gathered for the Thanksgiving holiday.

(Bloomberg) -- Los estadounidenses deben permanecer atentos a la variante ómicron a pesar de la evidencia de que sus síntomas pueden ser menos graves, porque el volumen de casos aún puede abrumar a los hospitales, dijo el domingo el principal asesor médico del presidente Biden.

“El problema del que no queremos ser complacientes, Jon, es que cuando tienes un volumen tan alto de nuevas infecciones, puede anular una disminución real de la gravedad”, dijo Anthony Fauci al corresponsal jefe de ABC en Washington, Jonathan Karl, en “This Week”.

“De modo que si se tiene muchas, muchas, muchas más personas con un menor nivel de gravedad, eso podría neutralizar el efecto positivo de tener menos gravedad”, dijo Fauci, quien dirige el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Los datos preliminares de Escocia muestran que ómicron “está asociado con una reducción de dos tercios en el riesgo de covid-19 en comparación con delta”. Sin embargo, el mismo estudio mostró que tenía 10 veces más probabilidades que delta de infectar a personas que ya habían tenido covid.

Las nuevas infecciones diarias por ómicron en Estados Unidos han superado a las de la ola de delta, informó CNN. Las aerolíneas estadounidenses cancelaron casi 1.900 vuelos para el fin de semana festivo debido a la escasez de personal vinculada a un aumento en los casos.

Mientras tanto, China informó el mayor número de infecciones locales desde enero y Francia registró un récord diario de más de 100.000 casos nuevos. Desde el inicio de la pandemia, los casos a nivel mundial han superado los 279 millones.

La Administración de Biden se enfoca en asegurarse de que “no recibamos un exceso de pacientes en los hospitales, particularmente en aquellas regiones en las que hay una mayor proporción de personas no vacunadas”, dijo Fauci.

Los comentarios de Fauci se producen cuando la Administración enfrenta críticas por la escasez de pruebas rápidas en el hogar. La semana pasada, Biden dijo que había utilizado los poderes de la guerra para avanzar en la producción de 1.000 millones de kits de prueba más.

Fauci Warns of Complacency With Virus Set to Fill Hospitals

