El gas ruso sigue fluyendo hacia el este a través del gasoducto Yamal-Europa

FOTO DE ARCHIVO: Un trabajador en una estación de compresión de gas del gasoducto Yamal-Europa cerca de Nesvizh, Bielorrusia, el 29 de diciembre de 2006. REUTERS/Vasily Fedosenko

MOSCÚ, 27 dic (Reuters) -Un gasoducto que normalmente transporta el gas ruso a Europa occidental operaba en sentido contrario el lunes por séptimo día, una situación que Moscú achaca a la especulación alemana, a pesar del aumento de los costes de la calefacción en Europa. El presidente Vladimir Putin dijo la semana pasada que Alemania estaba revendiendo gas ruso a Polonia y Ucrania en lugar de aligerar un mercado sobrecalentado, señalando a los importadores de gas alemanes como responsables de la marcha atrás y del aumento de los precios.. Los precios de la electricidad en Europa han subido debido al drástico aumento este año del coste del gas, que se utiliza para generar electricidad y calentar los hogares durante los meses de invierno. No estaba claro de inmediato de dónde procedía el gas que fluía hacia el este a través del gasoducto Yamal-Europa, más allá de una mezcla de fuentes en Alemania. Los datos del operador de la red alemana, Gascade, mostraban que los flujos en el punto de medición de Mallnow, en la frontera germano-polaca, se dirigían hacia el este, hacia Polonia, con un volumen horario de casi 1,2 millones de kilovatios hora (kWh/h) el lunes. Los resultados de la subasta también mostraron que el exportador de gas ruso Gazprom no había reservado capacidad de tránsito de gas para las exportaciones a través del gasoducto Yamal-Europa para el lunes. Gazprom dijo que no tiene previsto celebrar subastas para la venta de gas al contado en su plataforma electrónica de ventas esta semana. Gascade, que importa gas ruso y lo transporta dentro de Alemania, es propiedad de WIGA, una empresa conjunta de Gazprom y Wintershall DEA. La empresa de petróleo y gas Wintershall es copropiedad del grupo químico alemán BASF y de la rusa LetterOne. El portavoz de Gazprom, Sergey Kupriyanov, dijo el sábado que la empresa estaba dispuesta a suministrar más gas dentro de sus contratos a largo plazo, que serían más baratos que los acuerdos a corto plazo celebrados en el mercado europeo al contado. Los flujos inversos de Alemania a Polonia, y probablemente a Ucrania, se situaban entre los 3 y los 5 millones de metros cúbicos (mcm) al día, dijo, rechazando de nuevo las acusaciones de que Gazprom estaba subabasteciendo gas y calificándolas de "infundadas". El Ministerio de Economía alemán no ha querido hacer comentarios sobre el comentario de Putin. Los importadores de gas no han respondido a las peticiones de comentarios. Los datos del operador de gasoductos eslovaco Eustream mostraron que las nominaciones de capacidad para los flujos de gas ruso del lunes desde Ucrania a Eslovaquia a través del punto fronterizo de Velke Kapusany fueron de 731.574 megavatios hora (MWh), más o menos estables con los niveles vistos desde el viernes, pero por debajo de los niveles vistos a principios de diciembre.

