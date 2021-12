El cine español remonta en diciembre pero no evita cerrar un 2021 de mínimos históricos de taquilla

27-12-2021 Escena de la película 'Way down', de Jaume Balagueró SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA CULTURA MEDIASET



El cine español cerrará previsiblemente el año 2021 de la pandemia de coronavirus con la cifra más baja desde que comenzó el siglo XXI, si bien cerca de las cifras del año anterior marcado por la pandemia, gracias al arreón final en este mes de diciembre de algunos de los estrenos recientes, según datos recogidos por Europa Press provisionales del Ministerio de Cultura y Deporte, que a falta de cerrar el año ya superan los 40 millones de euros.



El impulso a la taquilla en este último mes de películas como 'Way down', de Jaume Balagueró o 'El buen patrón', de Fernando León de Aranoa, sumado a la recuperación que siempre supone el anuncio de las películas candidatas a los Premios Goya, ha hecho que en apenas 20 días la taquilla pase de los 34,7 millones de euros y 5,8 millones de espectadores de principios de diciembre a los 40,4 millones de euros y 6,7 millones de espectadores de la última semana de este mes.



Pese a que en esta última semana podría superar la recaudación del año anterior, la tendencia estos días de asistencia está siendo a la baja debido a la situación sanitaria e incluso algunos estrenos que estaban previstos para el año próximo como el de 'La abuela', la cinta de Paco Plaza (para el 5 de enero), ya han sido aplazados a la espera de una mejoría.



El cine español registró en el año 2020 un total de 43 millones de euros y 7,3 millones de espectadores, cifra que ya entonces supuso la peor marca de las últimas dos décadas --y que se maquilló gracias al buen hacer de 'Padre no hay más que uno 2'--. Ese año, pese a empezar a muy buen ritmo los dos primeros meses, hubo tanto dos meses de confinamiento como restricciones severas al aforo, que perjudicaron la taquilla.



En 2021 también ha habido restricciones sanitarias, especialmente en los primeros meses del año, por lo que las cifras siguen marcadas por la covid-19. Es por ello que se sigue muy lejos de años precedentes, como 2019, cuando se alcanzaron los 94,1 millones de euros y 16 millones de espectadores.



Mientras en el año 2018 la recaudación se situó en 103,7 millones de euros, con 'Campeones' encabezando el ránking (19 millones de euros), en 2017, se alcanzó una cifra similar, gracias en parte al impulso de 'Tadeo Jones 2' (17,9 millones de euros). De hecho, el récord de taquilla del cine español llegó en el año 2014 --125,7 millones de euros-- con el efecto 'Ocho apellidos vascos' (56 millones de euros).



Por el contrario, las cifras más bajas en taquilla a lo largo de este siglo son las del año 2013, con 70,2 millones de euros; y las del propio año 2000, con 53,7 millones de euros, según la Estadística de Cinematografía: Producción, Exhibición, Distribución y Fomento del Ministerio de Cultura y Deporte consultada por Europa Press.



SANTIAGO SEGURA AL RESCATE



El año 2021 tiene en la comedia 'A todo tren. Destino Asturias' --estrenada en verano-- al líder destacado de recaudación, gracias a sus 8,4 millones de euros y 1,5 millones de espectadores. De nuevo Santiago Segura vuelve a erigirse en el director más taquillero del año, con un reparto encabezado por Leo Harlem y Florentino Fernández.



Tras este título, una película estrenada a mediados de noviembre, 'Way down' de Jaume Balagueró, parece impulsar la taquilla de cine español a final de año, con 5,3 millones de euros recaudados y 837.891 espectadores con cinco semanas en cartelera. 'El buen patrón', la cinta española seleccionada para los Oscar, ha superado los 3,2 millones de euros y reúne también a medio millón de espectadores desde su estreno en octubre, convirtiéndose en una de las nuevas recaudadoras en este último mes.



Una comedia como 'Operación Camarón', estrenada en junio de este año, ocupa la tercera posición gracias a 3,3 millones de euros recaudados y 562.579 espectadores. Mientras, el drama 'Maixabel', la cinta de Icíar Bollaín sobre los arrepentidos de la banda terrorista ETA y estrenada en septiembre también alcanza buenos números: 2,8 millones de euros y algo más de medio millón de espectadores.



Otra mención destacada es el estreno de la comedia 'La familia perfecta', que en apenas dos semanas y media ha conseguido 1,2 millones de euros y 191.119 espectadores. Otras cintas como 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar --2,6 millones de euros y 425.123 espectadores-- o la de animación de 'D'Artacan' --1,1 millones de euros y 216.791 espectadores-- también están arriba en este año 'negro' cinematográfico.



LOS PRODUCTORES ALERTAN DEL "HURACÁN"



Esta situación ya ha sido tratada por los productores de cine española. Mariela Besuievski, productora de Tornasol y miembro de la junta directiva de AECINE (Asociación Estatal de Cine), ha calificado de "preocupante" la situación actual de la recaudación de taquilla en salas de cine, pero alerta de que las medidas para paliar las pérdidas provocadas por el "huracán" de la pandemia tardarán en llegar.



"La salud de la taquilla es preocupante y es uno de los retos para los próximos meses, pero habrá que esperar, porque crear una alarma en un momento en el que estás en medio del huracán es peligroso", ha señalado Beuievski en declaraciones a Europa Press durante la celebración de la Asamblea General de productores independientes europeos celebrada en Madrid.



"Es un hecho objetivo que hay menos espectadores, pero también una alarma sanitaria. Hay que pedir paciencia, aunque no siempre se pueda tener por los problemas económicos", ha apuntado la productora.