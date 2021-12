Echenique achaca a Felipe VI no querer una reforma constitucional para así "blindar los privilegios de la propia corona"

21-12-2021 El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa, durante una Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 21 de diciembre de 2021, en Madrid, (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press



Censura la falta de autocrítica en la institución y la ausencia de menciones al emérito: "Era un elefante gigante en la habitación"



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recriminado que el Rey Felipe VI "bloquee verbalmente" una reforma constitucional, tal y como infiere de su reciente discurso navideño, para "blindar los privilegios" de la propia corona.



"Yo creo que la defensa de la Constitución que hace Felipe VI es una defensa de la monarquía. No creo que defienda la Constitución en tanto que carta magna sino que la defiende como manera de mantener los privilegios de la Casa Real", ha lanzado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.



Es más, ha dicho que la Constitución española es una de las "menos reformadas del mundo" y ha acusado al monarca de no querer cambios pensando, a su juicio, en la supervivencia de la Casa Real.



Por otro lado, ha lamentado que el mensaje a la nación que emitió Felipe VI el pasado 24 de diciembre no se hiciera mención a las supuestas irregularidades que rodean a su padre, el monarca emérito Juan Carlos I.



JUAN CARLOS I: UN "ELEFANTE GIGANTE EN LA HABITACIÓN"



Bajo su criterio, esta actitud comporta que la monarquía es la única institución que "no hace autocrítica" y que los problemas de Juan Carlos I eran un "elefante gigante en la habitación".



Sobre todo cuando, en su opinión, cada vez hay más gente que se da cuenta de que España tiene un "problema institucional con la monarquía, que no es capaz de afrontar reformas ni hacer un mínimo de autocrítica".



NO SE PUEDE PEDIR A ERC QUE RENUNCIE A SUS IDEAS



Cuestionado también sobre las reclamaciones de ERC para que se reactive la mesa de negociación y si es partidario de que este foro se reúna en enero, Echenique ha respondido que "no es bueno poner plazos en los medios de comunicación al diálogo".



Al hilo, ha defendido que lo importante no son los plazos sino el haber conseguido "cambiar la dinámica del conflicto por el diálogo y el acuerdo" "Hace unos años, no tan pocos, teníamos un conflicto muy inflamado con las derechas haciendo todo lo posible porque fuera a peor y ahora hay un Gobierno que dialoga, una Generalitat de Cataluña que dialoga y eso da estabilidad política en España", ha remachado el dirigente de la formación morada.



En cuanto al mensaje del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y sus menciones a la autodeterminación y la amnistía tras el 'procés', Echenique ha destacado que "no se le puede pedir a ninguna fuerza política que renuncie a sus ideas" y ha señalado que ERC "siempre ha sido independentista".



De esta forma, ha enmarcado dentro de la normalidad que un dirigente político reivindique en sus intervenciones un "programa de máximos", pero ha precisado que cuando llega la "hora de pactar, "ahí está el arte de la política".