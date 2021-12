China.- Taiwán protesta por la decisión del Gobierno de Nicaragua de transferir a China los bienes taiwaneses en el país

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán ha protestado por la decisión del Gobierno de Nicaragua de transferir a China los bienes taiwaneses en el país tras la donación de las oficinas diplomáticas de Taipéi a la Iglesia Católica de Managua.



"El gobierno de Nicaragua está obligado a proteger las instalaciones de la embajada de Taiwán, junto con sus propiedades y archivos. El Gobierno de Taiwán no puede aceptarlo y protesta enérgicamente por la ocupación ilegal de su propiedad y su transferencia ilegal a la República Popular China", ha anunciado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán en un comunicado.



Asimismo, Taipéi ha anunciado que la embajada taiwanesa en Managua se retirará dentro de dos semanas, una acción que "no se corresponde con la práctica internacional", acusando a Nicaragua de "desconocer las disposiciones del Derecho Internacional".



"Frente a la represión conjunta del Taiwán democrático y la Iglesia Católica por parte del régimen dictatorial del presidente Ortega y el gobierno totalitario de China, el Ministerio de Relaciones Exteriores reitera que Taiwán nunca ha sido parte de la República Popular China", ha dicho.



El gobierno de Nicaragua informó este domingo de que todos los bienes de Taiwán en el país pasarán a formar parte de China, ya que "el reconocimiento de la realidad de 'Una sola China' (...) implica el inmediato registro de todos los bienes inmuebles, muebles, equipos y medios, a favor del Estado reconocido", tal y como recordó el Gobierno nicaragüense en un comunicado recogido por el diario 'La Prensa'.



Asimismo, Taiwán ha recriminado a Nicaragua que "no tiene derecho a interferir en los asuntos exteriores de Taiwán" y ha instado a la comunidad internacional a "condenar conjuntamente tales acciones malévolas de los gobiernos de Nicaragua y China", según explica el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado.



La Embajada de Taiwán en Managua vendió sus oficinas, ubicadas en los Planes de Altamira, a la Arquidiócesis Católica Romana de Managua "con el propósito de servir al interés público", un acuerdo de transacción que fue firmado por ambas partes el 22 de diciembre.



"Ellos antes de irse donaron todos sus bienes. Entre ellos estaba el edificio. Se lo ofrecieron a la Arquidiócesis y no hubo ningún problema, pero aún están esas cuestiones jurídicas del traspaso", declaró el domingo el vicario general de Managua, Carlos Avilés.



El Gobierno de Nicaragua anunció el 10 de diciembre que reconocía a China como único territorio. Tras la decisión, Taiwán decidió poner fin a las relaciones diplomáticas con el país centroamericano "para salvaguardar la soberanía y la dignidad nacional".