China.- La china DiDi prohíbe a sus empleados vender acciones de la compañía, según 'FT'

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



La plataforma china de transporte compartido DiDi Global ha vetado de la venta de acciones de la compañía por parte de sus actuales y antiguos empleados durante un periodo indefinido, según ha informado 'Financial Times', lo que ha provocado el hundimiento de la cotización de los títulos de la empresa, que cedían más de un 5 por ciento en la Bolsa de Nueva York.



Según fuentes conocedoras consultadas por el periódico, este lunes 27 de diciembre se esperaba que finalizase el período de 180 días de bloqueo por el cual los actuales y antiguos empleados de DiDi no podían vender sus acciones, aunque la prohibición se habría ampliado sin que se haya comunicado una nueva fecha de finalización.



Las acciones de DiDi han perdido alrededor del 60 por ciento de su valor desde el salto al parqué de Wall Street el pasado mes de junio, después de que las autoridades chinas iniciaran una investigación sobre las prácticas de seguridad de datos de DiDi y el grupo chino anunciase este mes que dejará de cotizar en Estados Unidos y buscará en cambio hacerlo en la Bolsa de Hong Kong.



Una fuente sin identificar, citada por 'FT' apuntó que los empleados de DiDi no podrían vender acciones de la empresa hasta después de que la compañía haya comenzado a cotizar en Hong Kong.



A principios de diciembre, la plataforma china anunció el comienzo de los trámites necesarios para llevar a cabo la exclusión de sus títulos de la Bolsa de Nueva York, mientras que iniciaba también el proceso para cotizar en la Bolsa de Hong Kong.



"La junta directiva ha autorizado y apoya llevar a cabo los procedimientos necesarios y presentar la solicitud para la exclusión de los ADR de la compañía de la Bolsa de Valores de Nueva York, al tiempo que se asegura que estos serán convertibles en acciones libremente negociables de la empresa en otra bolsa de valores reconocida internacionalmente a elección de los tenedores de ADR", explicó la empresa.



La plataforma china levantó el pasado mes de junio 4.400 millones de dólares (3.887 millones de euros) con la venta de acciones depositarias estadounidenses (ADR) a un precio de 14 dólares, el máximo previsto en la horquilla de precios fijado para la transacción, convirtiéndose en una de las mayores OPV de una firma internacional desde el debut bursátil de Alibaba en 2014.



Sin embargo, a los pocos días de su debut en Wall Street, las autoridades chinas ordenaron retirar la app de DiDi de las tiendas de descargas del país en el marco de la creciente presión de Pekín sobre otros negocios online cotizados en los mercados estadounidenses.